¿Por qué elegiste el Perú?

Lo que pasa es que soy superamiguera y, cuando estaba en la agencia EFE, me hice muy amiga de dos colegas peruanos. Ellos me ayudaron dándome la información y contactos para intentar venir. En aquella época, se me había metido a la cabeza la idea de vivir fuera. Quería vivir esa experiencia. Me dieron la oportunidad de entrar a “Reporte semanal” y así fue como comenzó todo.

¿Y cómo llegas a ejercer el periodismo deportivo?

En Argentina arranqué haciendo espectáculos, pero odiaba hacerlo. En realidad, he hecho de todo: política, policiales, investigación. Pero a mí lo que me gustaba era los deportes. A mi entonces jefe le pedía que me mandara a la calle y, en alguna de esas, me tocó hacer coberturas deportivas. Cuando llegué acá, hacía notas sobre el Mundial o las Eliminatorias. Hasta que me llamaron de TV Perú para formar parte de un programa de debate deportivo con Lucho Trisano, ‘Puchungo’ Yáñez y Elejalder Godos.

Carolina salvatore en la redacción de el comercio. su programa se estrenará en las próximas semanas a través de las plataformas digitales de este diario.

¿Te costó compartir mesa con puros hombres?

A ver, el ambiente que rodea al fútbol siempre ha sido bastante machista. Pero no me costó, en lo absoluto. Me sentía preparada para asumir el reto. Una cosa es hablar de fútbol y otra cosa muy distinta es hacer análisis táctico. No es por hacer autobombo, pero en algún momento fui una de las pocas mujeres que durante años comentaba temas deportivos.

¿Cómo ha evolucionado la presencia de la mujer en los medios deportivos?

La evolución ha sido notoria. Hay una nueva generación de mujeres que son muy buenas reporteras, conductoras y algunas se han animado a incursionar en la narración. Eso me parece genial. Cuando era niña, a mí me gustaba escuchar en la radio a Víctor Hugo Morales [el narrador argentino que inmortalizó el gol de Maradona a los ingleses]. Yo le preguntaba a mí mamá: ¿por qué no hay mujeres que hacen lo mismo? Ella me decía: no te preocupes, cuando seas grande habrá mujeres que lo hagan. Mi vieja era una visionaria.

¿El fútbol femenino también va por ese camino?

La realidad es que se están haciendo esfuerzos por darle mayor visibilidad, pero aún son insuficientes. Hay clubes como Alianza y la ‘U’ que están apostando por el fútbol femenino, pero no todos los equipos brindan el mismo apoyo. La mayoría de mujeres que se dedican al fútbol en el país no tienen las cosas mínimas que deberían tener. Ni siquiera se puede hablar de paridad respecto al fútbol masculino. Lamentablemente, así están las cosas.

Carolina junto al exfutbolista argentino hernán crespo en una postal de los años noventa.

Hoy vemos la proliferación de espacios deportivos en Internet con amplias mesas de debate, pero en “De taquito” tú serás la única conductora. ¿Cómo te sientes al respecto?

Es un poco extraño, ¿no? Pero a la vez es muy loco porque es algo que yo siempre he tenido en mente. Es un programa que se hace a raíz de la Copa América. Estamos trabajando con un equipo muy profesional del Diario, le estamos poniendo mucho corazón a este proyecto. La idea es que sea un espacio utilitario para que la gente sepa todos los pormenores de este evento deportivo.

¿Cuál es tu visión de la actualidad del fútbol peruano?

Lo que siento es que hemos ido para atrás. En cuanto a infraestructura, seguimos con equipos que no tienen estadios propios. Muchos jugadores llegan a Primera sin una buena formación táctica y técnica. Y si a eso le sumamos deficiencias como la falta de una buena alimentación en menores, es muy difícil competir. Entonces, creo que uno de los principales problemas es la falta de conciencia de que el futbolista es un deportista de alto rendimiento.

La selección peruana, que hoy dirige el uruguayo jorge fossati, tendrá una dura prueba en la Copa América. / Raul Sifuentes

¿Tienes planeado quedarte por mucho tiempo más aquí?

Sí, porque mi vida está acá. Sin duda, esta es la etapa más importante de mi vida, con las cosas buenas y malas que me han pasado. Yo siempre he dejado que la vida me sorprenda, pero a la vez soy consciente de que he tomado mis propias decisiones para estar en donde estoy. Estoy muy cómoda en Lima, nunca me costó adaptarme. Siento que estoy como en mi casa.

¿Extrañas Argentina?

Yo amo a mi país, pero tampoco te voy a mentir: hoy en día, mi relación con Argentina es distante. Y es básicamente por el trabajo. La última vez que fui para allá fue en plena pandemia para ver a mis papás. Gracias a Dios, mis viejos tienen buena salud y han podido venir a visitarme varias veces. Ellos están enamorados del Perú; de su cultura, de su historia y de su gastronomía. A veces creo que no vienen a verme a mí, sino a comer. //