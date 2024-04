Hay un factor fundamental por el cual muchas personas que están en busca de iniciarse en un deporte —sea por salud o mejorar su condición física— optan por el ‘trail running’: la posibilidad de recorrer senderos a través de cerros y montañas, con abruptas subidas y bajadas que generan una sensación de adrenalina. A diferencia de otras carreras, esta es una prueba de resistencia más que de velocidad. Y, por definición, se suele practicar en entornos naturales que, literalmente, nos dejarán sin aliento.

Uno de los primeros impulsores de esta disciplina en el Perú es Domingo Elías Townsend (@trailrunningperu en Instagram). En 2013, regresó al país luego de radicar varios años en Boston, donde cultivó su gusto por correr maratones. Aquí descubrió a un grupo de personas que también se inclinaban por las carreras de larga distancia, pero lejos del asfalto, en lugares como las Lomas de Asia o Pachacámac. “Cuando estás en la montaña, la gente tiende a ser más solidaria. Surge un sentimiento de unidad para no dejar a nadie atrás”, cuenta el especialista.

Cualquier persona puede practicar ‘trail running’, sin importar su edad o haber tenido previamente experiencia en deportes ‘outdoor’. Esa fue una de las razones por las que Paola Moreno (@gpmorenoa), periodista y conductora del noticiero “24 horas: Mediodía”, de Panamericana Televisión, se animó a ser una corredora de montañas cuando un amigo se lo sugirió. “Hace unos años, me propuse practicar un deporte que me ayudara a mejorar mi condición física. Pasé de no haber corrido nunca a recorrer distancias de hasta siete kilómetros”, comenta Paola.

La comunicadora también ha notado beneficios que han contribuido a su salud mental. “Sinceramente, es una terapia muy económica”, explica. “Es un deporte que te hace pasar por todos los estados de ánimo: comienzas muy entusiasta, pero luego te puede entrar un poco de frustración por pensar que no lo puedes lograr. Cuando finalmente cruzas la meta, la sensación es indescriptible. Es una competencia contigo misma”, añade.

La periodista Paola Moreno comenzó a practicar este deporte en 2022. Ha recorrido empinados circuitos de ‘trail running’ en Calango y Huarochirí. / OSOLUIS.FOTOGRAFIA

Como en todo deporte, hay grados de dificultad. Se puede comenzar a practicarlo sobre el nivel del mar, pero conforme se va adquiriendo experiencia, el objetivo es ir ganando altitud y recorrer circuitos que están más cerca del cielo. Allí donde reposan las cumbres nevadas y nacen los ríos y lagunas que surcan nuestro territorio. En ese sentido, el Ultra Trail Cordillera Blanca, en la ciudad de Huaraz, es la vitrina más importante de esta disciplina en el país. “Es una de las competencias de ‘trail’ más importantes de Latinoamérica”, cuenta Raúl Alarcón (@runneando_ando), un joven aficionado a este deporte. “He tenido la oportunidad de participar tres veces y todo está muy bien: la ruta, la señalización, la logística. Es una carrera top”, concluye.

Al aire libre

Son varios los aspectos para tener en cuenta al incursionar en esta disciplina. El primero, y más importante, es un adecuado equipamiento. Los corredores de ‘trail’ utilizan zapatillas especialmente diseñadas para correr en medio de las montañas. Asimismo, se debe incluir casaca cortaviento, bastón de senderismo, lentes de sol, gorra y una riñonera para llevar botellas de agua y barras energéticas que nos ayudarán a no desistir. “Mantenerse hidratados es fundamental, pero sobre todo estar preparados ante cualquier condición climatológica. Esto nos hará sentir más seguros y, por consiguiente, la experiencia será más agradable”, aconseja Domingo Elías.

La segunda recomendación es ir de menos a más, aunque suene obvio. En Lima hay sitios donde podemos comenzar con esta aventura, como el morro solar, el Parque Ecológico de La Molina y el cerro Centinela. Para un nivel intermedio están la ruta Vertical de La Molina, cuya altitud bordea los 1.000 m.s.n.m. en apenas 4,5 kilómetros; y la quebrada de Río Seco, entre Lurín y Pachacámac, con sus espectaculares paisajes y coloridos senderos. Finalmente están los circuitos para corredores experimentados, como la Cordillera Blanca en Áncash o el circuito Andes Race en el Valle Sagrado de los Incas, en Cusco.

A pesar de las diferencias geográficas, cada uno de estos lugares nos ofrecen un inmejorable contacto con la naturaleza. Y una buena alternativa para desconectarse del ritmo agitado que se vive en la ciudad. //