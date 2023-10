Chiara Roggero (Lima, 1981) siente que está en una nueva etapa de su vida. La creativa publicitaria de 42 años, acaba de publicar su primera novela, “Los antojos” (PRH), y se asume más escritora que nunca. Jugar con las palabras es un vicio que no piensa dejar. Se percibe más madura, con ganas de ser más privada con sus pensamientos, de escuchar más y decir menos, y no postear sus opiniones al mismo ritmo de años anteriores desde sus redes sociales. Evitar el estrés de los comentarios malintencionados o la intolerancia es algo que no piensa negociar.

“Así como en el primer año de vida un niño cambia bastante desde que nace, siento que de los 35 a los 45 años uno evoluciona o madura mucho. He tenido hijos, han crecido, me siento distinta a la Chiara que había arrancado la escritura de este libro”, nos dice Roggero sobre esta novela que comenzó a escribir seis años atrás y que, a pesar de no tener religión, le devolvió la fe perdida en la Navidad, pues recibió la noticia de su publicación un 24 de diciembre.

En la novela "Los antojos" de Chiara Roggero, la protagonista es una publicista limeña que participa en la campaña presidencial del partido Forjemos viéndose atrapada en situaciones turbias. / SOMOS > ELIAS ALFAGEME

Ahora que cogió el gusto por la ficción de largo aliento, se imagina a los 90 años con al menos cinco novelas en su haber. ¿Por qué no? Roggero lleva la creatividad a otro nivel, todo nuevo proyecto lo convierte en oro. Sus posts de Facebook se recogieron en un libro (“Lo que pienso de”); de su relación con la escritura hizo talleres a los que llama Rock The Bubble, que tienen gran acogida con alrededor de 160 participantes. De esos talleres publicó dos antologías (“Solo se lo diría a un extraño” y “La vida es una tómbola”), éxitos en ventas; y, al igual que armar rompecabezas con cada vez más piezas, Roggero asume sus próximas novelas como nuevos retos sobre la mesa.

Publicista en campaña

En la actualidad, pensar en los juegos de poder que se ejercen en la vida diaria es una fascinación para Chiara Roggero. Analiza microsituaciones y explora cómo el poder que un jefe ejerce sobre su trabajador, una madre sobre su hijo o el poder de la juventud son capaces de envilecer o transformar a las personas. Y su novela trata, precisamente, sobre el verse seducido por el poder: “Pienso que tiene la capacidad de corromper a casi todo el mundo. No puede ser que, desde que nací, no recuerde haber tenido un gobierno donde las cosas funcionen bien. ¿Es una coincidencia que los corruptos se unan o el poder mismo termina corrompiendo?”.

En “Los antojos”, la autora toma algunas referencias de su intervención en la campaña política de Pedro Pablo Kuczynski, en 2016, como publicista de la agencia que trabajó con el partido político. “Es la única campaña política en la que he participado activamente; entonces las referencias las saco de ahí, y otras me las inventé. En campaña, todos los días cambiaban las cosas, salía el candidato contrario atacando, era mucha adrenalina, mi equipo sentía poder, estábamos embriagados; pero cuando finalmente ganaron, nos dijeron: ‘Gracias por tu trabajo, chau’. Recuerdo haber ido a comer un cebiche con el equipo y sentir que faltaba algo. Estaba medio confundida; no solo fue un trabajo, sino que una parte de mi ego había sido alimentada. Entonces, tuve ganas de escribir sobre eso”.

Coincidentemente, PPK presentó hace poco su libro “Tarea incompleta: Una memoria 1938-2023″: “Ahora que vuelve a aparecer y ves su situación actual, ¿qué piensas?”, le preguntamos a Roggero. “Estaba enamorada del proyecto, no de la persona. Cuando me llamaron de la agencia para trabajar en una campaña política, no estaba segura, me daba miedo poner mis huevos en una canasta. Los puse. Finalmente, todo salió mal, no necesariamente solo por él, pero sí fue decepcionante”, afirma. “No soy una persona vengativa. Veo a una persona mayor, sola; me genera un poco de piedad. Me pone contenta que haya hecho su libro porque es un acto creativo”.

La primera semana de octubre, “Los antojos” lideró el ránking de los libros más vendidos de la librería El Virrey. La autora espera ver su proyecto llevado al cine o a una serie de Netflix; por eso, convertirlo en un guion será el próximo paso. A la par, seguirá dictando sus talleres y estudiando Escritura Creativa, afilando la pluma y el ojo con miras a sus nuevos objetivos. La palabra será siempre su arma más potente. //





Además… Los otros proyectos... "Los antojos" se encuentra en todas las librerías del país, y también puede pedirlo desde el extranjero en Buscalibre.pe. En su formato e-book, el libro se consigue en Google Play, Amazon y Apple Books. -Este miércoles 18, a las 8 p. m., habrá una cata literaria junto a Chiara Roggero en la librería BookVivant. Reservas al Whatsapp 983427531 -Si quieres ser parte de su taller de escritura Rock The Bubble, puedes visitar su Instagram @rock_the_bubble. Esta comunidad también organiza viajes y fiestas, y tiene un espacio de reseñas en el diario “Gestión”. -En su labor social, Chiara Roggero es miembro voluntaria de la Fundación Peruana de Cáncer.