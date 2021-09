Conforme a los criterios de Saber más

Hemos contado ya la alucinante historia de Menta Days. De cómo un animal del mundo corporativo llamado Pamela Díaz Escalante terminó por convertirse en la inspiradora artista plástica que hoy lleva aquel seudónimo. De cómo una mujer decidió ser la mejor versión de sí misma en cuanto entendió que nunca era tarde para intentarlo. Desde entonces ella no ha dejado de pintar. De inventar y reinventarse. De mirar dentro de sí y de los demás. Y de esa dinámica constante ha surgido “Me siento mejor”, su última muestra. Yo, tú, ellos, nosotros. ¿Qué se hace cuando necesitamos/queremos abandonar el sitial de la pena, el tedio o el enojo? Algunos toman un jugo de fresa. Otros conversan con Dios. Las respuestas pueden ser cotidianas o profundas, pero siempre, siempre necesarias.

Pamela en su estudio de Barranco. (Foto: Menta Days)

Menta se siente mejor, en primer lugar, cuando pinta. La exposición, que va hasta el 6 de octubre en Chacarilla Design Market, está compuesta por 33 cuadros creados por ella, los mismos que tienen como génesis una cajita en una historia de Instagram. “¿Qué haces tú para sentirte mejor?” fue la interrogante que soltó semanas atrás entre los 18 mil seguidores de su tribu digital. Y los testimonios más entrañables que llegaron de vuelta: los que terminaron siendo punto de partida para todos los cuadros.

Pamela Díaz mostrándole a Somos y sus lectores algunas de las piezas en Chacarilla Desing Market:

Menta se siente mejor, además, cuando busca ayuda. “¿Quién en el mundo la está pasado hoy bien? Estamos mejor que ayer, ciertamente, pero todavía en la marcha. Y está bien, entonces, entender que no se tiene que ser una campanita todos los días. Hay que normalizar decir en voz alta cuando no lo estamos y después de un tiempo adecuado hacer algo al respecto. De las charlas con mis mejores amigos sobre este tema surgió en mí una nueva perspectiva de la cosas. Los hallazgos creativos más hermosos nacen también de la tristeza, de las crisis, y, después, de buscar movernos de ese lugar para avanzar”, detalla Pamela, quien se graduó como administradora hotelera y trabajó en ese rubro y en altos cargos de otras grandes compañías hasta que descubrió su vocación: el arte.

Pero no fueron solo ellos. La pintora encontró en Maya Hein una guía espiritual que la ayudaría a buscar en el pasado para sanar en el presente. Y así sentirse bien. “El trabajo de introspección que hice con ella fue clave también, y afortunado porque a través suyo llegué a su hija Ananda, quien trabaja con piedras llenas de energía. Más de 100 de ellas son parte también de ‘Me siento mejor’. Las pinturas y las piedras pueden llevarse juntas o separadas, pero en la curaduría hemos unido una específica con otra. Es decir, tenemos una pieza con una pareja junto a una hermosa pirita dorada. Otra con una luna que enfrenta a una piedra esférica imponente”, apunta.

Menta se siente mejor, finalmente, compartiendo. “Nunca he creído en crear encerrada en cuatro paredes, sino hacia afuera y los seguidores de mi comunidad pueden dar fe de eso. Si no estoy contando lo que hago, estoy grabando mi podcast (@mantascreativos), dictando talleres y creando libros, bailando o haciendo alguna otra locura, pero siempre con los demás. Todo lo que es ‘Me siento mejor’ forma parte de un ecosistema creativo que me viene trayendo mucha paz y felicidad”, dice. Al final, todo se trata de eso.//

