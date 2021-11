Conforme a los criterios de Saber más

Hay que retroceder mucho en el tiempo para dar cuenta de una popular creencia en los yacimientos mineros de nuestro país, especialmente en los socavones: la presencia de las mujeres ahí trae mala suerte. Puede provocar que se no se encuentre el mineral deseado, que este se agote o que hayan accidentes. La única que debe merecer atención es la tierra y ella es muy celosa. Así se ha pensado no hasta hace tantas décadas. Además, claro, siempre se ha relacionado a la actividad con fuerza y masculinidad. Dicha percepción viene cambiando conforme la mujer ha ido desarrollándose con éxito en todos los demás ámbitos. Aún hay mucho camino por zanjar si tenemos en cuenta de que la minería en el Perú es un rubro en el que solo hay un 6% de participación femenina. De ahí que la historia de la ingeniera Akemi Lucero Verde sea en estos días tan digna de contar.

Sucede que la joven de 33 años es superintendente de perforaciones y voladuras en uno de los proyectos mineros más grandes del país: Quellaveco, minera de Anglo American. Sí, coloca explosivos y vuela el terreno en busca de minerales. Ella no trabaja en socavones, sino en espacios a tajo abierto. Y no solo eso. También promueve un programa que está impulsando el ingreso de mujeres a esta actividad, mucho más allá de los puestos administrativos.

Un camino distinto

Andrea Akemi Lucero Verde fue buena en números desde chica. Terminado el colegio, no tardaría mucho en decidir estudiar ingeniería al evaluar la oportunidad que tenía el desarrollo de la minería en nuestro país. Tras egresar de la Pontificia Universidad Católica emigró a los Estados Unidos para seguir una maestría en la Colorado School of Mines, una de las instituciones más reconocidas del rubro. “Allá tenían una mina modelo donde se hacían como prácticas perforaciones y voladuras en espacios abiertos. Me motivaba mucho que los estudiantes pudiéramos hacer desde entonces esas tareas. Me di cuenta rápidamente que lo podía hacer muy bien y en eso decidí especializarme”, cuenta Akemi desde Quellaveco, ubicada a dos horas de la ciudad de Moquegua.

Akemi Lucero en Francia (Foto: Facebook)

“El trabajo consiste, en términos sencillos, en identificar dónde se encuentran los recursos minerales en un determinado espacio geográfico. Una vez ubicados se hacen pequeñas perforaciones y se colocan explosivos. Posteriormente estos se detonan, previamente habiendo calculado incluso el tamaño en que deben quedar las rocas. Eso según lo que nos piden. Otra área se encarga de extraer de estas el mineral, en este caso, cobre”, detalla. Lucero sostiene que aquella parte de su oficio es ciertamente catártica. “Hay mucha adrenalina en hacer explotar cosas. Y efectivamente es una liberación de tensión cuando sucede porque uno puede tardar hasta cinco días en preparar todo. Después, todo vuela en cinco segundos”.

(Foto: Anglo American)

(Foto: Anglo American)

Respecto de cómo se siente en un campo aún dominado por hombres, Lucero esgrime: “Por experiencias laborales pasadas te digo que se piensa mucho que las mujeres no tienen la misma capacidad de ejercer un rol tanto técnico como operativo en el mundo de la minería. Hoy la tecnología y las políticas de inclusión y diversidad que las mismas compañías extractoras puedan impulsar son factores vitales para que hayan más en el rubro. Eso es lo que estamos intentando hacer en este proyecto”, afirma.

¿Cómo juega un rol importante la tecnología? “Pasa que las perforaciones y explosiones hoy se pueden hacer de manera remota. Lejos, desde una cabina de control. Nadie necesita estar ya en el campo corriendo riesgo. Ni hombres ni mujeres”, dice.

Así, Akemi es mentora y forma parte de la capacitación y entrenamiento a mujeres moqueguanas en habilidades técnicas y de liderazgo -hay, por ejemplo, trabajadores encargadas de manejar grandes camiones. Con el apoyo de Anglo American, ella ha logrado formar un equipo donde el 30% son mujeres. Quiere llegar al 50%. Ello como parte de la meta de la compañía de alcanzar al 2023 un 33% de mujeres laborando a nivel de toda la empresa. Adelante. //

