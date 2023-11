Este joven comunicador forma parte de la última generación de limeños que creció viendo programas en la televisión, una costumbre que podría parecer obsoleta para los adolescentes de estos tiempos. A pesar de no ser un hijo del streaming –de chico veía Habacilar, Bailando por un sueño y, por supuesto, Magaly Tv– Ric ha incursionado con éxito en las plataformas virtuales con un estilo fresco y original. Sus “chismosos y chismosas” lo reconocen en la calle y es referente en la creación de este tipo de contenidos. “Siento que soy la misma persona. pero con personas alrededor que me piden fotos. Yo me divierto mucho, porque alguna vez también fui así”, comenta cuando le consultamos sobre su popularidad.

La atención que le brinda un amplio sector de la sociedad y la prensa a lo que sucede en la vida privada de los personajes públicos ha generado la aparición de nuevos profesionales del chisme, como José Carlos Pastor (28), mejor conocido como Joss en Tik Tok, donde tiene una comunidad de casi 350 mil seguidores ávidos de sus resúmenes noticiosos. “Yo comencé haciendo parodias de las cosas que pasaban en Perú, pero luego me percaté que los temas de farándula jalaban bastante. Entonces decidí hacer videos-reacción de las noticias del espectáculo”, cuenta este arquitecto, hoy dedicado íntegramente a contar a su estilo hechos que van desde la ruptura de Erika Villalobos y Aldo Miyashiro hasta el plantón en la casa de la vecina antimascotas de Alcanfores 1190.

José Carlos Pastor (@josepastord) le ha puesto una pausa a su carrera como arquitecto para dedicarse de lleno a Tiktok.

Mayra Zunini (32), periodista y productora en una emisora musical, siempre tuvo esa inquietud por contar a su manera los sucesos de la llamada prensa del corazón. Dejó el anonimato de las cabinas de radio y creo su propio espacio para difundir las noticias del espectáculo. Ella considera que este año, a diferencia de otros, ha tenido una avalancha de rupturas, infidelidades y escándalos, que le han servido como caldo de cultivo para crear contenido. “Para mí, ser chismoso es alguien curioso. Una persona que le gusta estar enterada de lo que está pasando. No me parece que sea una palabra con una connotación negativa, salvo en determinados momentos, cuando buscas hacer daño a otros”, afirma Mayra.

Mayra Zunini (@mayrazunini) es periodista de formación, pero el chisme es su pasión. tiene planeado tener su propio espacio de farándula en YouTube. / NUCLEO-FOTOGRAFIA > ANTHONY NINO DE GUZMAN

EN PANTALLA

Si hay un ‘Peluchín’ es porque antes hubo una Magaly. Y si hoy los “ampayes” se viralizan en Internet, podríamos decir que ambos conductores son el primer eslabón de una cadena chismográfica que ha transcendido más allá de la pantalla chica. Los tres creadores de contenido que participan en esta nota coinciden en que sus respectivos programas son su principal fuente de consulta, así como algunos diarios locales. “Yo respeto los estilos y las formas de cada uno. De repente no comparto algunas opiniones de ellos. Pero hay que reconocer que Magaly es la que marca la pauta en el espectáculo de este país”, comenta Ric. “Mucha gente desprecia este tipo de formato, pero no saben que detrás hay mucha investigación y contraste de fuentes”.

Los tres creadores de contenido de esta nota coinciden en que Magaly Tv es su principal fuente de consulta. / Elías Alfageme

Joss también respeta el trabajo de Magaly Medina, a quien considera la ama y señora de la farándula local. “Por algo la gente la mira y la sigue por tantos años. Uno puede discrepar de ella, pero no podemos negar el impacto que tiene en la cultura popular”, sostiene. Mayra, por su parte, tiene una postura más crítica sobre su labor en pantallas. “Hasta el día que deje la televisión, Magaly será la principal referente del periodismo de espectáculos. Sin embargo, muchas veces tiene comentarios machistas, como si todavía viviera en el pasado”, complementa.

En un país donde el chisme se consume en cantidades industriales, ellos son los llamados a tomarle la posta. //