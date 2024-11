La IA y la industria automotriz

Según la web de IBM, la inteligencia artificial es “tecnología que permite que las computadoras simulen inteligencia humana y las capacidades humanas de resolución de los problemas. Por sí sola o combinada con otras tecnologías (por ejemplo, sensores, geolocalización, robótica), la IA puede realizar tareas que de otro modo requerirían inteligencia o intervención humana.

Llevado al campo de la industria automotriz, la aplicación de la IA tiene como objetivo principal la conducción autónoma. “El objetivo principal de la IA no es la integración de un chatbot como ChatGPT, sino que se trata de un sistema que integra información de diversos sensores como cámaras, sensores LIDAR, Radar, etc., para tomar decisiones predictivas sobre qué debe hacer el vehículo. Se utiliza en sistemas autónomos para que un carro, por ejemplo, pueda llevarte del punto A al punto B sin intervención humana”, explicó Arturo Deza, docente de la Facultad de Computación de la Universidad de Ingeniería y Tecnología (UTEC) .

Google Maps y Waze son aplicaciones de tránsito automotor en tiempo real y asistida por GPS. / Google / Waze

Por otro lado, el experto señaló que la IA no solo se encuentra en los vehículos autónomos, sino también en los no autónomos. “También hay aplicaciones en vehículos no autónomos, como la navegación asistida. Cuando usamos Google Maps o Waze, estamos utilizando IA para optimizar rutas de transporte”, declaró.

Otro aspecto de la IA en el transporte es el uso de sensores que asisten en el manejo. Esto puede ser útil en situaciones imprevistas, en las que el conductor debe tomar decisiones rápidas y entender cuándo es necesario hacer excepciones. Esto ocurre, por ejemplo, cuando hay mucho tráfico los conductores deben obviar las señales de tránsito, para darle preferencia a las señales manuales de un policía (y deben pasar la luz roja a propósito), adaptando su comportamiento en función de las circunstancias.

La IA debe, en ciertos casos, reconocer estos patrones y entender, desde una perspectiva cognitiva, cuándo una regla de tránsito necesita ser adaptada para mantener la armonía en el flujo de los vehículos. Esos son algunos de los usos que la IA está teniendo en la conducción y en la industria del transporte, especialmente en el contexto de vehículos autónomos y en los sistemas de navegación.

Ventajas de la IA

Una de las ventajas principales es que con la IA muchos vehículos están comenzando a implementar la conducción inteligente. Cada vez hay que hacer menos para obtener una respuesta rápida desde el navegador, siempre con el objetivo de no perder la concentración durante el manejo. Un claro ejemplo se encuentra en los asistentes de voz, los cuales permiten controlar múltiples funciones del vehículo como el climatizador, control de lunas y asientos, entre otros. Aunque, también permite realizar llamadas o búsquedas de algún lugar en específico.

Los vehículos modernos incluyen paquetes de sistema avanzados de asistencia al conductor (ADAS), los cuales son sistemas de seguridad pasivos y activos que se diseñaron para eliminar el componente de error humano en el manejo de vehículos de muchos tipos. Estos mecanismos utilizan tecnologías avanzadas para ayudar al conductor durante la conducción con el fin de mejorar su rendimiento.

El EV6 cuenta con múltiples sistemas ADAS, los cuales son configurables y desactivables. (Foto: Fernando Roca) / Fernando Roca Canales

Para ello, emplean una combinación de sensores que les permiten percibir el mundo que rodea al automóvil y, a continuación, proporcionar información a la persona al volante o tomar medidas si es necesario.

Entre las aplicaciones ADAS esenciales para la seguridad se incluyen:

Detección o evitación de peatones

Reconocimiento de señales de tráfico

Aviso o corrección de salida de carril

Frenado automático de emergencia

Detección de ángulos muertos

Según la página web de Kia, estos ADAS se incorporaron a los últimos estándares de interfaz para ejecutar múltiples algoritmos basados en la visión que admiten subsistemas multimedia, de coprocesamiento de visión y de fusión de sensores en tiempo real.

La IA también brinda ciertas ventajas en la fabricación de los autos, ya que se está empezando a utilizar para diseñarlos de una forma más eficiente. “Se está utilizando IA para optimizar la construcción de las piezas, haciéndola más aerodinámica o resistente a ciertos fenómenos térmicos”, sostuvo el experto.

De igual manera, la IA se está aplicando a toda la cadena de suministro, desde identificar de qué parte del mundo provienen los materiales como minerales y metales de semiconductores necesarios para fabricar microchips, hasta el manejo autónomo y sistemas de conducción asistida en los carros.

Desventajas de la IA

Una desventaja es que la mayoría de estos sistemas aprenden de cómo manejan los humanos, sin una comprensión explícita. Por ejemplo, un carro debería reconocer la presencia de un peatón o un vendedor ambulante y actuar en consecuencia. Sin embargo, estos sistemas a veces no saben cómo reaccionar en situaciones atípicas y pueden tomar decisiones erradas.

“Esto ocurre porque el sistema de percepción no ha podido comprender correctamente una escena y por ende ocurre un accidente; o de forma muy complementaria, cuando el sistema si reconoce perfectamente todo lo que ocurre en la escena, pero toma una decisión errada que no estaba previamente mapeada en su base de datos, dado la complejidad de la situación emergente”, detalló el experto de la UTEC.

Adicionalmente, Deza agregó que otro inconveniente es que un vehículo autónomo (impulsado por IA) podría fácilmente costar US$300.000, ya que requiere de una serie de elementos y sistemas para su funcionamiento.

Adaptabilidad en el Perú

El cliente peruano ya está acostumbrado a utilizar vehículos no autónomos que cuentan con cierto grado de inteligencia artificial (IA) como cuando usamos Google Maps o Waze. Sin embargo, respecto a cómo reaccionaría el cliente peruano ante un auto completamente autónomo, aún es una incógnita, porque esta tecnología no está disponible localmente.

Aunque ya hay Teslas en el Perú, aunque muy pocos, el sistema de conducción autónoma completa (Full Self-Driving, FSD) no funciona adecuadamente debido a las características del tráfico y al estilo de conducción en el país, lo que presenta un desafío para su implementación. En ese sentido, Deza explicó que actualmente existe una colaboración entre la UTEC y Artificio para solucionar este problema.

“Estamos usando la supercomputadora de la UTEC con la data de Artificio para ver cómo distintos modelos de inteligencia artificial en el mundo global reaccionan ante el tráfico de Lima, Cusco y Cajamarca”, mencionó.

La IA y las marcas de autos

La gran mayoría de las marcas de autos ya implementan la IA en la línea de fabricación de sus modelos o en las características de sus autos que ofrecen a sus usuarios. En ese sentido, son destacables los avances que están teniendo el grupo Volkswagen y el grupo Daimler con Mercedes-Benz.

En el caso de Volkswagen, el gigante alemán creó su propia compañía de inteligencia artificial llamada “AI Lab” a inicios del 2024. Según su web, esta tiene como objetivo idear nuevos productos relacionados con la IA y colaborar con empresas tecnológicas cuando surja la necesidad.

De igual forma, VW también anunció a inicios de este año que empezará a integrar el sistema de IA ChatGPT en sus vehículos eléctricos (ID.7, ID.4, ID.5 e ID.3) y en los nuevos Tiguan, Passat y Golf. Todos estos contarán con el asistente de voz llamado IDA, el cual permite controlar los sistemas de infoentretenimiento, navegación y aire acondicionado, además puede responder a preguntas generales.

El asistente de emergencia es un sistema que involucra el IQ.DRIVE, un sistema de VW impulsado por la IA. (Foto: Volkswagen) / Volkswagen

La IA no solo impulsa características de navegación o secundarias, sino también en la seguridad. El VW Teramont integra una asistencia de emergencia que actúa en caso el conductor no responda a las señales que el vehículo emita cuando está en marcha. Por ejemplo, en caso de que el conductor se desmaye, el asistente actuará y tomará el control del vehículo hasta llevarlo a una parada controlada fuera de la carretera.

Por otro lado, Mercedes-Benz también ha desarrollado asistentes de seguridad basados en la IA, aunque uno de sus mayores logros en este aspecto es la creación de su sistema MBUX (Mercedes-Benz user experience). Según la firma alemana, este sistema utiliza software avanzado e inteligencia artificial generativa para crear una relación aún más natural e intuitiva entre la persona y el vehículo. Todo con el objetivo de hacernos la vida más fácil.

El asistente virtual MBUX, que también está impulsado por la IA, se popularizó porque para activarlo el conductor tenía que decir “Hey Mercedes” para activar algunas funciones, aunque ahora simplemente basta con hablar para que el asistente te ayude. “Se trata de un sistema predictivo que puede ofrecer respuestas y sugerencias de forma proactiva, basándose en el contexto situacional, el comportamiento aprendido y el uso de la IA generativa”, se lee en la web de Mercedes-Benz.

Mercedes-Benz presentó la última versión del asistente virtual MBUX con inteligencia artificial en el CES 2024. (Foto: Mercedes-Benz) / Mercedes-Benz

De forma complementaria, MBUX encuentra soporte en los gráficos 3D para una comunicación más intuitiva, así como en el Surround Navigation para ofrecer una visión de la realidad aumentada del entorno del vehículo en tiempo real con potentes gráficos en 3D creados con el motor de videojuegos Unity. Por ejemplo, en situaciones de tráfico.

De la misma manera, la conducción autónoma forma parte del presente y futuro de Mercedes-Benz. “Actualmente, estamos desarrollando capacidades de conducción automatizada mediante el uso de algoritmos que analizan datos en tiempo real de múltiples sensores y cámaras, permitiendo al vehículo tomar decisiones informadas”, señaló un portavoz de Mercedes-Benz Perú.

Pronto conversaremos con nuestro auto

Tal como se ha mencionado, la IA ofrece múltiples beneficios a la industria automotriz. Permite disminuir los costos de producción, optimizar el funcionamiento de los vehículos, integrar alertas de seguridad como las ADAS, mejorar la experiencia de interacción con el usuario y dar un paso más hacia la conducción autónoma.

Los avances de la IA generativa permitirán que en un futuro cercano podamos mantener una conversación natural con nuestro vehículo para diversos fines. Actualmente, algunos autos ya cuentan asistentes de voz.