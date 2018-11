“El consumo de Internet sigue creciendo en Perú”, por Sergio Sicheri

Hace dos semanas me encontraba en el segundo día del NED 2018, el Congreso de Negocios en la era Digital, donde las exposiciones abridoras fueron enriquecedoras por la cantidad y calidad de métricas que se revelaron sobre el consumo digital en el Perú. Durante la presentación de Kantar Ibope Media y comScore, repliqué en mi cuenta de LinkedIn, un dato que ellos manifestaron: “Existe un gran mito que dice que los medios tradicionales caen cuando, en realidad, con el incremento de las llamadas ‘fake news’ que estamos viviendo en las redes sociales, la credibilidad y confianza en los medios tradicionales viene creciendo”.

Ese post generó algunos comentarios. Uno de ellos me refutó que en el Perú tenemos poca penetración digital. Además, la misma persona dijo: “Si sales de Lima te vas a encontrar con otro país”. En ese momento y como tenía la información fresca, lo desmentí. Le hice saber que el consumo de Internet en Perú ha crecido en 13 puntos, desde el 2015. Hoy nos encontramos a un 80% (también según Kantar Ibope Media y comScore) de uso en el país y lo más resaltante es que la conexión ya no se concentra en cabinas como sucedió años atrás. Ahora predomina la conexión en casas, así como el consumo de planes de datos móviles.

Sobre la invitación que me hicieron a “salir de Lima”, siempre he comentado que en la mayoría de feriados, días libres o vacaciones, trato de recorrer el interior del país. Lo que he notado en mis últimos viajes, además de la proliferación de uso de smartphones, es que en los pueblos más alejados casi nunca falta una antena de Claro, Movistar o DirecTV. Según IPSOS Perú el consumo de la televisión en nuestro mercado (como dispositivo o plataforma) representa un 66% y el SmartTV un 36%.

Cuando se sale de Lima, los viajes también sirven para profundizar la mirada en determinados temas. Se sabe que hay más peruanos con celulares que aquellos registrados con DNI. Ipsos Perú también reveló que el uso del celular en el país representa un 89% y el smartphone ha crecido a un 50%. En cuanto a la Laptop, un 30% y otras consolas (como el PlayStation, entre otras), un 10%. Es decir, ya hablamos de un mercado peruano ‘multi-screen’.

Sí, ese peruano que hoy ya viene buscando información en Internet antes de realizar una compra y desde su smartphone. Que también se rige de la teoría de los micro momentos expuesta hace algún tiempo por Google. La misma que afirma que el uso de los móviles ha cambiado a los consumidores. Pensemos juntos… Antes, ¿cómo se tomaba la decisión de compra de un vehículo? Acaso, no nos veíamos impactados por publicidad en televisión, anuncios en prensa, entre otros medios. Luego de ello nos dirigíamos al concesionario más cercano y decidíamos, ahí, la compra. En la actualidad una persona busca información anticipada, entre 6 y 4 meses antes de la compra. Al mismo tiempo, realiza comparaciones, revisa detalles sobre tal o cual vehículo, etc. En ese preciso momento comienza la compra, en la búsqueda. Lo que deben de analizar y evaluar la mayoría de los clientes o servicios es si vienen apareciendo en dichas búsquedas de posibles o futuros clientes.

El peso que indica IPSOS para la búsqueda de información en el smartphone se da de la siguiente forma: antes (74%), durante (20%) y después de la compra (11%). Además, informó que un 89% de ‘smartphoneros’ peruanos utilizan WhatsApp. No en vano Suecia se ha convertido en el primer país del mundo en contar con un número de celular. El mismo al que si llamas o contactas, te puede contestar cualquier usuario sueco al que se le destina la llamada y te responde ante cualquier consulta en nombre de Suecia.

La semana pasada estuvimos en Cusco con una pareja de amigos. Antes de concretar dicha salida con mi esposa, buscamos la información del viaje con 4 meses de anticipación. Hablo de pasajes aéreos, estadía en Airbnb (si viajan a la capital del Imperio Incaico, les recomiendo contactar a María Antonieta Y. en dicha aplicación), así como los pasajes en tren a Machu Picchu y las entradas a las ruinas. En la actualidad uno mismo se ha convertido en su propia agencia de viajes y cada uno puede crear su propio paquete turístico y al mejor precio del mercado.

El equipo de Kantar Ipode Media y comScore señala que hay 31% de personas (en Perú Urbano) que ya viene realizando compras online. Del grupo del 69% que aún no ha comprado en línea, el mayor porcentaje indica que ha sido por desconfianza. La misma se divide de la siguiente forma: 40% tiene dudas acerca del pago, 28% por la plataforma, otro 28% indica que “no sabe cómo hacerlo” y solo un 15% por acceso a Internet. Esta última pequeña proporción sustenta lo que vengo comentando desde el inicio de esta columna: el consumo digital en nuestro país sigue en ascenso. Se sabe que el 60% de las sesiones se abren hoy desde móviles. Pero aún la plataforma tradicional debe de contar con un buen performance en cuanto a experiencia de usuario y funcionamiento se refiere porque un 70% de las compras se finalizan o concretan en desktop. Y como la tendencia nos lleva a utilizar distintos tipos de pantalla, seguro en un mediano plazo, podremos comprar desde la puerta de la refrigeradora. No es una idea descabellada. Por lo pronto la marca Samsung viene impulsando su sistema Family Hub. Los invito a ver el video promocional de esta nueva plataforma de conexión.



*Este es uno de los nuevos proyectos en los que viene trabajando la conocida marca Samsung.

