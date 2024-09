Hoy en día no es raro ver que grandes empresas como Apple, una firma de Estados Unidos, tenga múltiples fábricas en varios países del mundo, y en especial China. Pero existe una razón muy especial.

Tim Cook, director ejecutivo de la empresa creadora del iPhone y que hace unos días lanzó el iPhone 16, reveló el principal motivo que los hace trabajar en China, junto a su socio de fabricación (Foxconn).

Hoy en día Apple trabaja para la entrega de su nueva gama de productos: el iPhone16, los AirPods 4 y su nuevo Apple Watch Series 10. Y lo más seguro es que los operarios chinos estén laborando a toda velocidad.

Trabajadores de Foxconn, en Shenzhen, durante el 2010. (Foto: archivo AFP) / AFP

Pero, contrario a lo que se cree, la razón por la que Apple trabaja en China no va por el lado de la mano barata. Applesfera recordó cuando Tim Cook reveló en Fortune Global Forum por qué sus productos se han refugiado en ese país.

“La razón se debe a la cantidad de personas capacitadas en una misma localidad y el tipo de formación que tienen. Los productos que hacemos requieren conocimientos muy avanzados. El nivel de formación es muy alto aquí”, dijo el empresario.

Según Cook, podrían trabajar en Estados Unidos pero se necesita mucho personal para cubrir la demanda y personal preparado, el cual encuentran en China. Por eso sus productos aparecen con el sello “Designed by Apple in California, assembled in China”.