A menos de un mes para el lanzamiento mundial de PlayStation 5, Sony acaba de publicar un video en el que despide por la puerta grande a la PlayStation 4. Este homenaje fue publicado en la cuenta de Youtube de PS Access y reúne a los mejores juegos lanzados en la generación, tales como God of War, The Last of Us: Part II, Marvel’s Spider-Man, Uncharted, entre otros.

Asimismo, este video también sirve como resumen de vida de la PS4, consola que debutó en 2013 y que a la fecha ya consiguió más de 110 millones de unidades vendidas en todo el globo.

Aquí te dejamos el video:

Como se observa, el video también muestra grandes títulos que no son exclusivos de la familia PlayStation como Red Dead Redemption 2, The Witcher 3, Nier Automata, Minecraft, GTA: V o la franquicia FIFA.

El material audiovisual de casi 4 minutos tampoco deja de lado los videojuegos independientes (Undertale, Celeste o The Witness), los cuales han tomado mayor relevancia en los últimos años, consiguiendo en algunos casos premios por su alta calidad.

De esta forma, Sony despide a una de sus consolas más exitosas en la historia, aunque cabe resaltar que la empresa japonesa confirmó que aún seguirá lanzando juegos para la PS4, como es el caso de Spider-Man: Miles Morales o Horizon Forbidden West.

La PlayStation 5 se lanza este 19 de noviembre en el Perú

Cada vez falta menos para el esperado lanzamiento de la PlayStation 5. Sony confirmó que la consola llegará al mercado peruano este 19 de noviembre y se espera cambios significativos en el apartado técnico, como la inclusión de un procesador AMD de última generación y una tarjeta de video de la misma empresa mencionada.

A su vez, se confirmó que la PS5 costará en su versión digital S/. 2.699, mientras que la PS5 con lectora de discos estará S/. 2.999. Ambos precios en tiendas especializadas locales.

Si quieres saber de todas las características de la PS5, haz clic aquí.

