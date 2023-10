Para muchos, no hay demasiado que se pueda decir en cuanto a una nueva línea o un nuevo modelo de televisor. Generalmente porque si se está usando una tecnología nueva para mejorar la imagen o el sonido, se suele mantener por unos cuantos años y porque, por lo general, los diferentes fabricantes terminan usando esas mismas tecnologías, solo que por temas ajenos a veces suelen ponerles distintos nombres. Sin embargo, las verdaderas diferencias están en cómo se combinan esas novedades sumado a otros detalles que se agreguen.

Por varias semanas tuve la oportunidad de probar un nuevo televisor de Samsung: el Neo QLED QN90C de 65 pulgadas. Un aparato bastante interesante, moderno, con mucho aire premium, que está orientado hacia quienes aún buscan paneles grandes para el entretenimiento . Pero Samsung, teniendo en cuenta que quienes vemos realmente televisión (o contenido por streaming) en un televisor cada vez pertenecemos a un grupo erario mayor, también apunta hacia los aficionados a los videojuegos.

LEE TAMBIÉN | Galaxy Unpacked 2023: Samsung llega a la madurez con los plegables y eleva la valla

Un poco de contexto

Hace un tiempo Samsung lanzó al mercado sus paneles con tecnología de puntos cuánticos o Quantum Dots. En este caso, el apellido “cuántico” no era utilizado como un elemento mágico y marketinero para sonar a misterioso o milagroso. En realidad, hace referencia a una tecnología que usa materiales semiconductores muy pequeñitos, ultrafinos, a escala nanométrica, que son capaces de producir diferentes colores de luz, de acuerdo al tamaño de las partículas. Esa tecnología permite que la emisión de la luz sea más precisa y eficiente, causando una mayor y mejor brillantez y contraste en la pantalla. Esto ocasiona que los colores mostrados sean no solo más vivos sino más realistas. El desarrollo de esa tecnología le ha permitido a sus creadores, hace unos días, ganar el premio Nobel de Química 2023.

Pero esa tecnología fue presentada por Samsung en el 2017. Este año, la marca surcoreana ha presentado su nueva línea de televisores Neo QLED, de la cual ya había dado un adelanto en el 2021 ¿Y qué es eso? Que ha renovado su línea QLED agregándole la tecnología Mini-LED. Para ponerlo en sencillo: en los Neo QLED, el sistema de Mini-LED es el que se encarga de retroiluminar estos puntos cuánticos de la pantalla . Si ya con un QLED se prometía mejor brillo, mejor color y más contraste, con los Neo QLED se mejor aún más todo lo anterior, además de la eficiencia energética.

Empecemos con el televisor…

Ahora sí, vamos con lo que nos interesa. Para empezar, hay que mencionar que esta nueva línea mantiene ese aire premium que caracteriza a los televisores de esta gama de Samsung . El panel es tiene muy poco grosor (alrededor de 2 cm), salvo en la parte inferior donde se concentrar los componentes más importantes del equipo así como los conectores. Sus bordes son muy delgados y tiene un base en la parte inferior central. En lo particular, como ubiqué el televisor sobre una mesa, me quedaba genial pues si tenía las patas de apoyo a a los extremos hubiera tenido que buscar otro lugar para colocarla. Sin embargo, por las dimensiones del panel esa base se me hacía un poco insuficiente (aunque siendo sinceros el televisor nunca se balanceó ni corrió ningún tipo de riesgo relacionado, era más una impresión mía).

La interfaz de usuario del Neo QLED QN90C de Samsung busca ser lo más simple e intuitiva posible. / Bruno Ortiz Bisso

Y ya que estamos, aunque es un televisor de grandes dimensiones (65 pulgadas), en realidad no es compleja su instalación. Lo único que hay que armar y asegurarnos que esté todo correcto es, justamente, la base del televisor. Otra cosa que incrementa este aire premium: los conectores y demás están ocultos tras una tapa en la parte trasera.

El televisor mantiene el sistema operativo propietario de Samsung: Tizen Smart TV. La interfaz de usuario se ha renovado (la vi también en un modelo OLED de este año que pronto estará reseñado), mostrando sobre la izquierda algunos iconos para el acceso rápido, en la parte central las apps instaladas más usadas, y más abajo una serie de mosaicos que muestran desde lo último visto hasta las recomendaciones en, por ejemplo, cada servicio de streaming. Cuenta con el procesador Neural Quantum 4K (aquí sí creo que lo ‘cuántico’ es más marketing que otra cosa), que permiten que la navegación, el salto entre menús, el regresar a lo que se estaba haciendo antes y, por supuesto, el procesamiento de las imágenes sea rápido y fluido.

En este caso, Samsung envió personal para la instalación del Neo QLED QN90C. Sin embargo, el proceso es bastante sencillo, sobre todo si es que se colocará sobre una superficie plana. / Bruno Ortiz Bisso

Me pareció que en el afán de simplificar los menús de configuración algunas opciones quedaron un poco más ocultas que otras, pero no es nada grave, pues todo lo que se debe hacer para empezar a usar el televisor de manera adecuada estará a la mano.

¿Pero qué tal se ve?

El desempeño de este televisor Neo QLED QN90C de 65 pulgadas es destacable. Párrafos arriba te conté cómo las nuevas tecnologías usadas por el fabricante han logrado que la calidad del brillo, el color y el contraste sean superiores, cosa que puedes corroborar en el uso diario. Más aún si es que la fuente de la señal es de alta definición o superior. Pero algo que me llamó mucho la atención es el poco reflejo que tenía la pantalla. Metiéndome a buscar cómo lo habían logrado, encontré que se trata de un panel LCD ADS, similar al IPS (que se usaba para mejorar la visión en ángulos más complicados y menos normales). Sin embargo, el problema que había con esto es que se sacrificaba el contraste (o sea, qué tan bien puede interpretar el negro una pantalla) y, por ende, la calidad final. ¿Cómo lograron solucionar el problema en estos Neo QLED? Gracias al Mini LED, pues mejora la retroiluminación del panel.

Lo que sí me pareció que queda por mejorar es el audio . Aunque tiene buenos niveles, la idea es no tener el volumen a tope siempre y a veces tuve que subirlo bastante para tener una mejor sensación. El sonido lo noté plano, sin muchos bajos. Quizás esa es una de las razones por las que en el sitio web peruano, en sus cuatro tamaños disponibles, se ofrece en combo con una sound bar.

Como también mencioné al inicio, este televisor cuenta con varias opciones aprovechables por los aficionados a los videojuegos, como conectarse a servicios como Xbox Cloud. Sobre esto no sé mucho, pero quienes sí han aprovechado este televisor para el tema ‘gaming’ coinciden en que funciona pero aún con varias limitaciones.

Lo que sí, lo usé como monitor (conectado a una computadora), para recibir contenido lanzado desde un celular, etc. y no hubo ningún tipo de problema . Incluso cuando se presentó algún retraso o ‘lag’ en el intercambio de datos fue dentro de estándares razonables.

Pocos le hacen caso, pero es un cambio clave

Cuando Samsung lanzó su línea de televisores del 2020 estaban acompañados de controles remotos hermosos: ergonómicos, con un diseño futurista pero sobrio, y algo pesados, porque estaban hechos de metal. Repito, hermosos… pero nada amigables con el ambiente. Y como la surcoreana ya tiene en su ADN este tema de la sostenibilidad, en estos nuevos QN90C no solo está la caja de cartón reciclable sino la inclusión de sus nuevos Solar Cell Remote . Está hecho en su totalidad de material reciclado, es muy ligero y no necesita pilas. Se recarga vía un cable USB-C o simplemente poniéndolo boca abajo, pues en la parte posterior incluye un panel solar. Una genial idea.

/ Bruno Ortiz Bisso

¿Vale la pena ir por el televisor Neo QLED QN90C de 65″ de Samsung?

Comprar un televisor con estas características y funcionalidades no es indispensable, pero si está en tus posbilidades -sobre todo económicas y de espacio, por el tamaño del monitor-, deberías considerarlo . Es un televisor con un diseño elegante, que colocado correctamente en una habitación con las dimensiones adecuadas, se aprovechará al máximo. Está pensado para quienes quieren una experiencia inmersiva y con una calidad de imagen superior. Aunque en la parte del audio necesitarán algún tipo de ayuda adicional (el combo con la sound bar podría ayudar), vale la pena. A todo esto le podemos sumar que incluye la nueva generación de controles remotos que ya viene introduciendo Samsung, para que un elemento tan fundamental en este tipo de aparatos no se convierta en una molestia.

Reitero: no es un televisor barato, pero si lo que buscas es hacer una gran actualización pensando en aprovechar este aparato por varios años, este QN90C debe estar entre tus primeras alternartivas.