Hace casi un año atrás tuve la oportunidad de probar el Magic4 Pro de Honor. En ese entonces, señalé que se trataba de una grata sorpresa en la gama alta y que tenía las condiciones. Esta vez me ha tocado probar -en similares condiciones que en el 2022- el nuevo Magic5 Pro de Honor. ¿Se notará un verdadero cambio?

No puedo darle muchas vueltas a algo que, felizmente para los consumidores, ha quedado en evidencia: se trata de un smartphone de alta gama que ha sabido corregir y mejorar sus funciones, dando como resultado un dispositivo que, una vez más, cuenta con todas las condiciones para dar la pelea en el segmento más alto del mercado.

Experiencia muy positiva

En diseño, el hermano mayor de la serie Magic5 Series de Honor es capaz de dejarte con la boca abierta. Excelente color (probé el verde mate), acabado trasero en el que no se impregnan las huellas.

El módulo trasero del Honor Magic5 Pro es bastante llamativo, sobre todo por su diseño. / Bruno Ortiz Bisso

Pese a que ya son dos años de independencia de Honor, en los modelos nuevos se sigue sintiendo la similitud en el diseño con algunos dispositivos de Huawei. En este caso, el módulo circular posterior -que aloja las cámaras principales ubicadas de manera triangular- se parece mucho, por ejemplo, al Mate 30. Para muchos, esto no necesariamente es malo, pero creo que ya es momento de que esa independencia también se vea reflejada en el diseño. Es lo que pienso.

El Honor Magic5 Pro es voluminoso, pero pese a ello no queda incómodo en la mano (salvo que sea muy pequeña). La pantalla tiene todos sus bordes curvos, es muy brillante y ofrece colores vívidos. Su tasa de refresco es de hasta 120Hz. La cámara delantera y el sensor están en perforaciones hechas en la misma pantalla (el reconocimiento facial es preciso y rápido), tiene dos altavoces, y certificación IP68 (resistencia al polvo y a la inmersión en el agua).

Salto que se nota

Este Honor Magic5 Pro trae el procesador Snapdragon 8 Gen 2. Como era de esperarse, sobre todo en un dispositivo de esta gama, el desempeño es sobresaliente tanto para las tareas más comunes como para las más exigentes, en especial las que están relacionadas con generación de videos, por ejemplo.

El calentamiento del equipo lo noté dentro de lo normal. La experiencia de uso general es muy fluida. La versión que probé era la de 12GB de RAM y con 512GB de almacenamiento. Más que suficiente para las necesidades de los usuarios de equipos de alta gama.

Avances interesantes

En la gama alta, las mejoras en los diferentes smartphones son evidentes en ciertas áreas en particular. En el caso del Honor Magic5 Pro, estas se notan sobre todo en las cámaras. El salto no es notable con respecto al modelo del año pasado, pero sí se nota la intención de mejorar. Asimismo, es intersante la implementación de algunas fuciones que no están todavía en su punto más alto, pero haber sido incluidas suma, sin dudas.

En fotos, las cámaras principales ofrecen imágenes nítidas, con gran detalle y buena interpretación de la luz, incluso en ambientes en donde esta no abunda. En los acercamientos a 10X la imagen se mantiene con mucha calidad. Al utilizar el impresionante 100X se activa, en una esquina, una imagen en miniatura para saber en qué parte de la toma estamos haciendo el acercamiento. Sin embargo, un buen resultado depende mucho de la iluminación y el buen pulso. Espero que para el próximo año alcance el nivel que hoy tiene el Galaxy S23 Ultra, que estabiliza la imagen para una mejor toma y que procesa mejor la imagen final.

En el caso del video, va muy bien y aunque en la previsualización parece que las imágenes saldrán muy movidas, el procesamiento posterior ofrece resultados sobresalientes. El modo Supernoche es interesante, pero también tiene algunas limitaciones. Es importante saber que hay techo por alcanzar.

En cuanto a las cámaras frontales, se nota el interés por ofrecer buenos selfies. En fotos, sobre todo, los fondos desenfocados cada vez parecen más naturales.

Y como era de esperarse también, en cuanto a autonomía hace un buen trabajo. Utilizando el Honor Magic5 Pro en tareas no muy exigentes, podremos alcanzar una jornada sin problemas, con una autonomía efectiva que rodea las cinco o seis horas (teniendo en cuenta su buen trabajo cuando está en modo de espera). Si las labores son más demandantes (como en la creación audiovisual o videojuegos), los tiempos pueden descender. Lo importante en este aspecto es que cuenta con un adaptador de pared de 66W que permite cargar completamente la batería en unos 40 minutos, y alcanzar el 50% en algo de 20 minutos.

Precio y disponibilidad Venta en línea El Honor Magic5 Pro, color verde y de 12 GB de RAM y 512 de almacenamiento, se puede comprar desde la página oficial de Honor a S/ 4.799, incluyendo como regalo una tableta Pad X8 de 3GB de RAM con 32GB de almacenamiento.

¿Vale la pena ir por este teléfono en el 2023?

Sin dudas. El Honor Magic5 Pro es uno de los smartphones a considerar, si es que estás buscando renovar tu dispositivo de gama alta. La marca china, una vez más, tiene argumentos para colarse entre las opciones a considerar este año.

No es el smartphone perfecto, sin dudas, pero está yendo por un camino interesante. Eso sí, cada vez tiene menos espacio para no estar tecnológicamente en las mismas condiciones que sus competidores. Lo importante de este año es que, hasta el momento en que se publica esta reseña, se puede conseguir en combo a un precio muy atractivo.