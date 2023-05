Las tablets son el punto intermedio entre los celulares y las laptops: ni tan pequeñas para tener que exigir la vista ni tan grandes que se nos dificulte movilizarnos mientras la usamos. Y aunque su mercado se encuentra en descenso desde hace ya un tiempo, las marcas siguen apostando por este segmento y desarrollan equipos novedosos. Uno de los que vale la pena destacar es el Honor Pad 8.

¿Qué de especial tiene esta tablet? A continuación te contaremos los pro y contras de este equipo recientemente lanzado por el fabricante asiático.

De buenas a primeras, lo que más destaca es su amplia pantalla. Honor ha integrado un panel de 12 pulgadas, un tamaño mayor que al que nos tienen acostumbrados las tablets convencionales. Dicho esto, también hay que aclara que pese a sus dimensiones el peso no causa problemas (520 gramos), por el contrario, es bastante cómodo movilizarlo.

Diseño elegante

El Honor Pad 8 es un dispositivo delgado, con 6,9 mm de grosor, ancho de 278,54 y altura 174,06 mm. Hablando de lo estético, esta revestido con un cuerpo metálico de color azul entero, que le da un aire de elegancia.

Y si bien, como ya dijimos, estamos ante un dispositivo grande, no resulta especialmente resbaladizo, se puede sujetar muy bien con las manos.

En cuanto a las conexiones y botones físicos, la tablet cuenta con entrada USB-C de carga en la base inferior y controles de volumen y encendido-apagado en el lado lateral, a una distancia bastante cómoda que no exige levantar demasiado los dedos. En la parte posterior, destaca una pequeña protuberancia donde va la cámara, que no causa ninguna incomodidad al apoyar la tablet sobre una superficie.

Audio y video

El monitor del Honor Pad 8 ocupa el 87% del total del cuerpo y cuenta con resolución de 2k. En cuanto a su tecnología, es LCD de 400 nits, que se traduce en un buen nivel de brillo, sobre todo en interiores, mientras que en lugares abiertos sufre un poco por el reflejo de la luz.

Tiene una resolución aceptable de 2000x1200 píxeles, aunque cojea un poco en la frecuencia de refresco, que es de 60 Hz.

Honor cuenta para su producto con una doble certificación por su tecnología de protección de vista, tanto de luz azul reducida como de ausencia de parpadeo, ambas de TÜV Rheinland.

Por otro lado, la experiencia auditiva es muy inmersiva debido a los ocho altavoces incorporados (cuatro diseñados para producir agudos y los otros cuatro para graves), aunque no cuenta con puerto jack. La tablet llega con tecnología de reconocimiento inteligente que ajusta automáticamente la calidad del audio a la escena en pantalla, mejorando significativamente la calidad de audio y la inmersión en el contenido.

Multipantalla

La tablet Honor Pad 8 ofrece una característica importante para aumentar la productividad: la posibilidad de utilizar varias pantallas al mismo tiempo y transferir archivos fácilmente entre dispositivos móviles. Con la opción de arrastrar y soltar fotos, vídeos y archivos entre dispositivos, los usuarios pueden transferir datos sin necesidad de enviar documentos por Drive o desde la computadora.

Además, permite la visualización de hasta cuatro ventanas simultáneamente. Los usuarios pueden dividir la pantalla, crear ventanas emergentes o mostrar contenido en pantalla completa para realizar múltiples tareas a la vez.

Especificaciones

HONOR PAD 8 ESPECIFICACIONES PANTALLA LCD 12 pulgadas

Resolución 2K (2.000 x 1.200 píxeles) PROCESADOR Snapdragon 680 RAM 6 GB ALMACENAMIENTO 128 GB CÁMARA TRASCERA 5 MP CÁMARA FRONTAL 5 MP BATERÍA 7.250 mAh

Carga rápida 22,5 W SISTEMA OPERATIVO Magic UI 6.1 basado en Android 12 CONECTIVIDAD WiFi ac, Bluetooth 5.1, USB-C OTROS Ocho altavoces DIMENSIONES Y PESO 278,54 x 174,06 x 7,2 mm

520 g PRECIO S/ 1.299

Estamos ante un dispositivo de gama media con pretensiones de ir más allá. Y como tal usa un procesador Snapdragon 680 que, en líneas generales, le otorga bastante fluidez. Acompañan a este chipset un sistema de memoria RAM de 6 GB y 128 GB de memoria interna.

Ver películas, navegar por la web o estar en redes sociales no será ningún problema. No obstante, si queremos utilizar aplicaciones muy exigentes, como videojuegos, no tendremos la mejor experiencia, a pesar de su GPU Adreno 610. Esto no quiere decir que no podremos jugar, claro que sí, pero la experiencia no será la mejor, principalmente con títulos pesados.

En cuanto a las cámaras, tanto la frontal como la posterior son de 5 megapíxeles, una cantidad bastante conservadora. Es cierto que el apartado fotográfico en las tablets no se compara al de los celulares, así que básicamente, en este caso, servirá para el desbloque facial (no tenemos desbloque dactilar), videollamadas y como cámara para sacarnos de algún apuro.

De lado de batería, el dispositivo viene con batería de 7250 mAh y carga rápida de 22,5 W. En la práctica, puede llegar a durar entre 10 y 14 horas con un uso continuo. Con un uso más intenso, jugando, viendo videos a todo volumen o teniendo videollamadas, el tiempo se puede reducir a la mitad.

El Honor Pad 8, que inicialmente se presentó en China, está disponible en Perú en una única versión con 6 GB de RAM y 128 GB. La tablet está disponible en un solo color, el azul Blue Hour, y su precio de venta es de S/ 1.599 en la tienda online de Honor Perú, sin embargo, por lanzamiento se encuentra a S/ 1.299.

Lo bueno. Estamos ante un dispositivo que ofrece una grata experiencia en lo audiovisual por su amplia pantalla y sonido envolvente.

Lo malo. Su taza de refresco está por debajo de lo que se encuentra hoy en día. Si quieres un equipo para jugar, habría que considerar otros modelos.