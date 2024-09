Probamos este nuevo dispositivo de la marca ZTE que nos recuerda desde su diseño a las clásicas cámaras fotográficas, y deja algunas sorpresas por destacar, aunque también varios puntos que se podrían mejorar.

Como se ha hecho en otros reviews, comencemos con las especificaciones.

Especificaciones Pantalla 6.72” FHD+

120Hz Tasa de Refresco

1080*2400 Dimensiones 166 mm x 76.1 mm x 8.5 mm Peso 222gr Colores - Negro clásico

- Beige Procesador Procesador de 8 núcleos / 2.2GHz / 5G Memoria RAM 8 GB +12GB Virtual Almacenamiento 256 GB UFS3.1 Cámara trasera 108MP AF (OIS) + 5MP FF + 2MP FF Cámara frontal 32MP FF Batería 5000 mAh Sistema operativo MyOS / Android 13 Precio sugerido S/1.199

Este nuevo modelo llama la atención desde su diseño. Son dos versiones: por un lado se cuenta con el modelo beige, con una parte trasera en cuero sintético texturizado; mientras que otra de las propuestas llega con un color negro clásico de parte trasera de vidrio, con algunos detalles que recuerdan a una noche estrellada. Este último modelo es el que probamos durante dos semanas.

En la parte trasera resalta el apartado de cámaras que con su forma circular recuerda al diseño de cámaras fotográficas, el de las compactas. La cámara principal de 108MP ocupa la parte central y alrededor están la cámara gran angular de 5MP y una cámara de profundidad de 2MP, además, en la parte superior se encuentra el flash.

Otro detalle interesante son los atajos con los que cuenta el dispositivo. A un lado tiene un botón que permite acceder de manera directa a la función de fotográfica y también hay un sensor que, cuando el dispositivo está en posición horizontal, sirve como disparador (tal como si se tratara de una cámara fotográfica).

Así está diseñado el apartado fotográfico del nubia Focus Pro 5G. / Daniel Bedoya Ramos

A un lado están los atajos que permiten acceder a las cámaras o tomar fotos horizontales. / Daniel Bedoya Ramos

El dispositivo se siente cómodo en la mano, gracias a su forma más clásica. Es completamente de plástico, con unas curvas en los extremos, pero lo que deja deseando más es la pantalla. Según las especificaciones, tiene una tasa de refresco de 120 Hz y es FHD, sin embargo no se conoce si hay algún tipo de protección o material más resistente. Funciona bien para ver redes sociales, jugar, pero no permite apreciar toda la gama de colores de las fotografías que se toman con el nubia Focus Pro 5G. Y es que el resultado de las fotos se apreciaba mejor en una computadora que en el mismo dispositivo.

Ahora veremos los resultados de la función fotográfica.

Buenas fotografías, pero...

Lo que se puede esperar de un smartphone es que funcione bien, que sea fluido, que tenga un aceptable sonido, pero lo que no puede fallar es la cámara, no importa si sea gama baja, media o alta (aunque en este nivel ya sería inaceptable que no se tenga un buen desempeño). La cámara no debe faltar. ¿Por qué? Porque estamos en la época en la que todo se captura, todo se graba, todo se comparte.

El nubia Focus Pro 5G tiene buenas fotografías, bastante aceptables para su gama. Probablemente se deba a su sensor de 108 MP, su apertura de f/1.75 o a su software. Señala ZTE que se cuenta con el sistema de fotografía Neo Vision para optimizar la óptica, alimentada por IA (inteligencia artificial), y que permite capturar fotografías y videos de alta calidad.

Así funciona el atajo de fotografía, un sensor que actúa como disparador de una cámara fotográfica. / Daniel Bedoya Ramos

Otro punto a favor son las distancias focales. El dispositivo cuenta con hasta cinco distancias focales, lo que permite una gran variedad de tomas que pasan de un gran angular hasta un telefoto. Claro, el problema viene por el tamaño de los sensores cuando vemos que la cámara principal alcanza los 108MP, mientras que los otros solo llegan a 5MP y 2MP.

Resulta interesante como no se utiliza la típica nomenclatura de fotografía en celular (1x, 2x, etc.) sino que se señale las distancias focales de 18mm, 24mm o 72mm. Las otras distancias focales usadas para retrato o paisajes son 35mm y 50 mm, como si estuviéramos usando una cámara fotográfica. Incluso las imágenes pueden ser guardadas en JPEG o RAW, dando mayor posibilidad de edición en el último formato.

Este es el resultado de algunas fotos sin editar.

Así funcionan las cámaras del nubia Focus Pro 5G: gran angular, principal y profundidad, con sus respectivas distancias ficales. / Daniel Bedoya Ramos

El enfoque y desenfoque de la cámara del nubia Focus Pro funciona bastante bien. / Daniel Bedoya Ramos

El modo macro tiene un resultado aceptable, pero se vuelve algo lento. Esto puede generar imágenes movidas. / Daniel Bedoya Ramos

Hay una opción de Escenas donde se puede combinar colores, hacer videos con cámara rápida, panorámicas, etc. / Daniel Bedoya Ramos

Incluso en condiciones de noche puede tomar buenas imágenes. En especial si se aprovecha el sensor principal. / Daniel Bedoya Ramos

La cámara tiene una gran apertura (f/1.78) lo que se destaca en las foto nocturna al permitir que ingrese más luz. / Daniel Bedoya Ramos

La fotografía tiene colores intensos. Así luce en su función de 108 MP. / Daniel Bedoya Ramos

Así funciona la cámara frontal, que cuenta con 32 MP. / Daniel Bedoya Ramos

Ya vimos que las fotografías son buenas, hasta en la cámara frontal. El punto en contra está en el desempeño. En más de una ocasión se tuvo problemas para cambiar de distancia focal, se vuelve lenta la cámara, incluso para procesar las imágenes. Un detalle que se podría solucionar con actualización del software, que aproveche más el trabajo con el procesador. Lo malo de esto es que si no se tiene condiciones adecuadas, la imagen no podría salir bien.

Queda debiendo el video

Un punto en contra es el video, donde se repite lo mismo. Aunque cuenta con la posibilidad de grabar en 4K a 30fps, con imágenes nítidas, dando una mejor calidad, el procesamiento del video es lento, se saturan algunos colores y la cámara tiende a perder el foco. Se genera un movimiento como si estuviera buscando constantemente lo que debe enfocar. La situación mejora al grabar en FHD o 1080p, con más estabilidad.

Este es el resultado de la grabación de video en el nubia Focus Pro 5G. (Video: Daniel Bedoya Ramos)

Pero el dispositivo tiene otras características que, aunque no son de imagen, complementan el desempeño del equipo. Aunque tiene un solo altavoz en la parte inferior, el equipo produce un buen sonido como para reproducir música o ver videos. También tiene una Isla de Notificaciones que te ayudará a visualizar llamadas, grabaciones de audio, recordatorios y más. Es decir, el equipo tiene varios puntos a favor, conforme a la gama media en la que se encuentra.