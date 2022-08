TikTok es una de las redes sociales del momento y la favorita para muchos países. Creada por la empresa ByteDance, la red conecta a usuarios de todo el mundo con videos cortos. Sin embargo, a pesar de ser su país de origen, China no usa TikTok, sino Douyin, app exclusiva de dicha nación.

ByteDance creó Douyin en 2016 para el mercado chino. El año siguiente, con la intención de expandir la red social al resto del mundo, lanzó su versión occidental TikTok y la fusionó con Musical.ly, llegando a tener un auge en 2020 con la llegada del distanciamiento social. TikTok cuenta con millones de usuarios; no obstante, Douyin y TikTok son apps completamente separadas, siendo la primera únicamente disponible en China.

Dicho esto, no es difícil de creer que Douyin reciba funciones que el resto del mundo no disfruta. Además, estas características suelen ser probadas primero en China para luego adaptarlas (o no) a TikTok. A continuación, te mostramos cuatro funciones que Douyin tiene diferentes.

Foto de portada

Similar a tu foto de portada en Facebook y Twitter, Douyin permite a los usuarios tener una foto de portada en su perfil. Esta aparece en la parte superior y se puede expandir deslizando hacia abajo. Además, la información del usuario no está centrada, como en TikTok, sino alineada a la izquierda.

Interfaz de perfil en Douyin. (Foto: captura de pantalla El Comercio)

Por otro lado, ambas redes sí comparten la función de fijar tres videos preferidos en la parte superior.

Pestaña “En la misma ciudad”

TikTok divide su feed en dos pestañas: “Para ti” y “Siguiendo”. Douyin también tiene estas dos secciones junto a una tercera llamada “En la misma ciudad”, la cual, tal como indica su nombre, te muestra videos de usuarios cuya ubicación es cercana a la tuya. También detalla a cuántos kilómetros de distancia están de ti.

El pasado mes de julio hubieron reportes de que ByteDance eliminaría esta pestaña. Sin embargo, por el momento sigue ahí y este es su aspecto.

La pestaña "En la misma ciudad" muestra la distancia con otros usuarios cercanos. (Foto: captura de pantalla El Comercio)

Videos horizontales

Hasta ahora TikTok no permite girar la pantalla para ver videos horizontales, pues en todo momento el feed se mantiene vertical. Douyin, en cambio, cuando un video es horizontal, tiene un botón para verlo en pantalla completa.

Douyin permite ver videos horizontales en pantalla completa. (Foto: captura de pantalla El Comercio)

Galerías de fotos

Si bien TikTok ya conoce las historias diarias, Douyin ofrece las galerías de fotos. Similar a un carrusel de Instagram, Douyin permite subir una serie de fotos como publicación. Por defecto, la galería desliza las imágenes automáticamente, pero también puedes ingresar al botón de “Ver galería” y explorar las fotos una por una con la música de fondo.