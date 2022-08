Street Fighter es una de las franquicias de juegos de pelea más importantes en la historia. El título japonés se estrenó en los arcades el 12 de agosto de 1987, estableciendo los cimientos del género de combate uno contra uno y creando una de las sagas más duraderas. Hoy, en su aniversario número 35, recapitulamos la historia de Street Fighter, el videojuego hogar de famosos personajes como Ryu, Chun Li y Zangief.

Pocas franquicias pueden decir que llevan más de una década activas en la industria de los videojuegos. Solo icónicos títulos como Street Figther se coronan como las sagas más longevas y que siguen reuniendo miles de seguidores a pesar del paso de los años. Street Fighter, creado por el renombrado Capcom, cumple 35 años desde su lanzamiento en los arcades el 12 de agosto de 1987. Desde entonces, la esencia de la saga es la misma: dos luchadores, de diferente nacionalidad, habilidades y motivación, se enfrentan para determinar quién es el más fuerte.

Street Fighter pavimentó el camino del género de peleas para que luego nazcan otras importantes sagas como Mortal Kombat y Tekken. Inicialmente solo podías controlar a dos personajes, pero luego se fueron aumentando más luchadores hasta crear un gran catálogo con los personajes más conocidos de los videojuegos. Esta es la historia de Street Fighter.

Happy anniversary, Street Fighter! Here’s to 35 years of tossing Hadoukens.



⬇️↘️➡️👊 pic.twitter.com/4DVNZBrlS9 — PlayStation (@PlayStation) August 12, 2022

Ronda 1: Fight!

Konami, compañía que llevaba activa 13 años, contrató al estudiante de último año de secundaria Yoshiki Oshamoto como un artista gráfico en 1982. A Oshamoto no le gustaban los videojuegos; sin embargo, creó los exitosos juegos de disparos Time Pilot y Gyruss. Oshamoto pidió un aumento pero fue despedido al día siguiente.

Ryu, el primer protagonista de Street Fighter. (Foto: Difusión)

Fue entonces cuando una joven empresa llamada Capcom, con solo cinco años, decidió contratarlo en medio de sus planes para transicionar de una marca de máquinas de juegos a una desarrolladora de videojuegos. Konami había lanzado Yie Ar Kung-Fu, un juego de peleas, mientras que el estadounidense Data East hacía lo mismo con Karate Champ. Capcom decide responder con un juego que rescate lo mejor de ambos títulos y acabe superándolos.

Okamoto reunió a un equipo: el director “Piston” Takashi Nishiyama, el planeador de proyectos “Finish” Hiroshi Matsumoto y el recién contratado diseñador gráfico Keiji Inafune, de 22 años. Y Street Fighter nació en los salones de arcade de 1987.

Street Fighter I introdujo icónicos movimientos como el Hadouken y a dos legendarios personajes: el japonés Ryu y su amigo y rival estadounidense Ken Masters. El protagonista debía viajar por cinco países demostrando que es el más fuerte. Aunque las máquinas de Street Fighter tenían serios problemas de rendimiento y se apagaban constantemente, el juego se volvió relativamente exitoso en Japón, suficiente para que se cree una secuela.

Street Fighter II

Nishiyama y Matsumoto se fueron de Capcom, pero Okamoto igual debía sacar una secuela, por lo que trabajó con Noritaka Funamizu, Akiria “Akiman” Nishitani y Akira Yasuda para lanzar Street Fighter II. El juego tenía un total de ocho personajes jugables con siete estilos de pelea distintos, además de más de 30 movimientos cada uno. Los luchadores provenían de diferentes naciones y eran: Ryu, Ken Masters, Chun Li, Guile, Zangief, Dhalsim, Edmond Honda y Blanka. Todos tenían su propia historia y pasado también.

Street Fighter II: The World Warrior se convirtió en un fenómeno en 1991. Cada personaje recibía un final para su historia con una escena post-jefe, algo nunca antes visto en los arcades de pelea. Además, el juego revolucionó las tácticas de juego de los usuarios, quienes creaban sus propias estrategias y aprovechaban los bugs del arcade, cimentando el género de videojuegos.

Street Fighter II. (Foto: Difusión)

Street Fighter II continuó teniendo secuelas, aunque no como Street Fighter III, sino como Street Fighter II’ - Champion Edition (1992), Street Fighter II’ Turbo: Hyper Fighting (1992), Super Street Fighter II - The New Challengers (1993), Super Street Fighter II Turbo (1994). Los usuarios se fueron acostumbrando a nuevos personajes y a superar a los ya conocidos. Además, se introdujo el personaje secreto Akuma, el cual solo podías obtener con una combinación especial (Super Street Fighter II Turbo), el más poderoso de todos.

Este último título fue el gran favorito al punto que se estrenó la película estadounidense live-action Street Fighter: La última batalla, con Jean-Claude Van Damme como el protagonista Guile, al igual que películas de animación y cómics.

Street Fighter III

El hecho de que las secuelas de Street Fighter II no se llame ninguna Street Fighter III se volvió una broma recurrente entre los jugadores, aunque también un tema que los llenaba de ansiedad por saber cuándo verdaderamente saldría la “tercera” entrega de la saga. Aunque ya había salido la saga de Street Fighter Alpha (sin Oshamoto), también conocida como Street Fighter Zero, la cual era una secuela de Street Fighter I y precuela de Street Fighter II, los seguidores ya deseaban un número III. Además que se quedaban atrás frente a Mortal Kombat y Tekken.

Fue en 1997, que salió Street Fighter III: New Generation, el primero de una serie de tres juegos de Street Fighter III. Los otros dos subsiguientes fueron 2nd Impact y 3rd Strike. Las secuelas no iban teniendo el mismo éxito que antes, incluso con su salto a la animación 3D y aun más personajes. No fue hasta Alpha 3 reunió todo lo que le gustaba a los fans que la franquicia pudo remontarse. No obstante, luego de hacer algunas entregas crossover con Marvel y SNK, la saga de Street Fighter se mantuvo en silencio y casi desaparece.

Street Fighter IV y V

Ya nadie quedaba del equipo creador original de Street Fighter, pero Yoshinori Ono se encargó, con gran entusiasmo, de revivir la franquicia con Street Fighter IV. El título salió en 2008, con muchos de los personajes más queridos de la saga y otro nuevos. Además de estar en arcades, IV estaba disponible para Xbox 360, PlayStation 3 y PC.

Esta saga también incluyó sus propias secuelas: Super Street Fighter IV (2010),con 10 nuevos personajes y Ultra Street Fighter IV (2014).

Street Fighter V: Champion Edition es la última versión de Street Fighter V. (Difusión)

La franquicia pudo renacer y, para gran gusto de los nuevos fans, salió Street Fighter V (2016) con posteriores ediciones nuevas como Arcade Edition (2018) y Champion Edition (2019). Esta última incluye más de 40 campeones para elegir. El próximo año sale Street Fighter VI, entrega que no será, seguramente, la última de esta franquicia de 35 años de edad.