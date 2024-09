La estrella de YouTube MrBeast se encuentra en problemas legales. Y es que el famoso ‘youtuber’, cuyo verdadero nombre es Jimmy Donaldson, ha sido objeto junto a Amazon de una demanda colectiva por cinco de los concursantes del ‘reality’ “Beast Games”, alegando “maltrato crónico”, acoso sexual y más.

La demanda, que fue presentada el pasado 16 de septiembre en una corte de Los Ángeles, fue realizada por cinco de los participantes del reality, un concurso donde más de mil competidores se enfrentan por un gran premio de US$5 millones.

Con más de 316 millones de suscriptores en YouTube, MrBeast es conocido por organizar elaborados concursos y sorteos. “Beast Games”, realizado en colaboración con Amazon, extendía este concepto para realizar lo que califican como “el más grande reality de competición”, el cual será transmitido en Prime Video en una fecha todavía desconocida.

De acuerdo a la demanda, los concursantes no solo no fueron remunerados apropiadamente por su participación, sino que sufrieron de “angustia emocional” y de “acoso sexual”, así como privación de descansos ininterrumpidos, atención médica y los mínimos estándares de higiene.

La demanda admite que “si bien los participantes sabían al firmar el contrato al inicio de la producción que se enfrentaban a una competición potencialmente larga y desafiante”, al final encontraron que el reto “era mucho más de lo que esperaban”. Además, alegan que “varios concursantes acabaron hospitalizados, mientras que otros denunciaron haber sufrido complicaciones físicas y mentales al ser sometidos a maltrato crónico, degradación y, en el caso de las concursantes femeninas, condiciones de trabajo hostiles”

Por esto, requieren a la corte obligar a Amazon y MrBeast pagar a todos los concursantes los salarios no remunerados y daños punitivos no especificados. Hasta la fecha, tanto Amazon como MrBeast no han realizado ninguna declaración en torno al proceso judicial.