El creador de Mario, Shigeru Miyamoto, señaló que Nintendo “preferiría ir en una dirección diferente” al resto de la industria de los videojuegos en cuanto al uso de la inteligencia artificial.

Las afirmaciones fueron realizadas durante una entrevista con The New York Times relacionada al próximo a inaugurarse Museo de Nintendo en Kioto, dónde el ejecutivo también habló de cómo la originalidad se volvió en la filosofía central detrás de la compañía, incluyendo en tendencias recientes como la IA, abrazadas entusiastamente por otros líderes de la industria como Ubisoft y EA.

“Podría parecer que vamos en dirección contraria por ir en dirección contraria, pero en realidad se trata de buscar lo que hace especial a Nintendo. Se habla mucho de la inteligencia artificial, por ejemplo. Cuando eso ocurre, todo el mundo empieza a ir en la misma dirección, pero ahí es donde Nintendo prefiere ir en una dirección diferente”, afirmó Miyamoto.

En ese aspecto, Miyamoto recordó que cuando ingresó a la compañía en 1977, el entonces presidente de la empresa, Hiroshi Yamachi, los instaba a no competir con sus rivales, por lo que apuntar a la originalidad se convirtió en una estrategia de supervivencia. “En su día, el Sr. Yamauchi nos decía que no éramos buenos luchando: ‘Somos débiles, así que no se enfrenten con otras empresas”.

Las circunstancias han cambiado desde entonces, pero incluso hoy en día Nintendo ha buscado un camino diferente de sus dos grandes rivales PlayStation y Xbox, buscando presentarle a sus clientes algo diferente en materia de videojuegos, desde su ambiciosa y prematura incursión en la realidad virtual con el Virtual Boy, su exitoso uso de controles con detección de movimiento con el Wii y su reciente utilización de un formato híbrido entre consola de sobremesa y portátil con el Switch.

Con esto, Miyamoto se convierte en la segunda importante figura dentro de Nintendo en afirmar que no utilizarán la inteligencia artificial generativa en sus juegos, luego de que el presidente de la compañía, Shuntaro Furakawa, afirmara durante un encuentro con los inversionistas en julio que evitarían utilizar el IA no solo por sus problemas con los derechos de propiedad intelectual, sino también porque el valor de los productos de la empresa “no pueda crearse únicamente a través de la tecnología”.