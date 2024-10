Ryujinx, un emulador de código abierto del Nintendo Switch, ha cancelado todo su desarrollo. Así indicó uno de sus desarrolladores en el Discord del proyecto, señalando que esta decisión fue tomada luego de que fueran contactados por los creadores de la consola.

Según informó el sitio Polygon basándose en el testimonio de una de las personas que trabajaba en el programa, la decisión fue tomada luego de que el principal desarrollador de Ryujinx, gdkchan, fue “contactado por Nintendo y se le ofreció un acuerdo para dejar de trabajar en el proyecto” y borrarlo del internet. Dado que Ryujinx ha desaparecido de la web, es evidente cuál fue su respuesta.

Y razones hay para no culparlo, ya que en febrero de este año Nintendo demandó a los desarrolladores del popular emulador Yuzu, antes de llegar a un acuerdo que estipulaba que las personas detrás del proyecto debían dejar de distribuir el programa y pagar una indemnización económica de US$2,4 millones.

Con esto se cierta un nuevo capítulo en la lucha de Nintendo con los emuladores, programas polémicos debido a que, si bien pueden ser utilizados legalmente por aquellos que tienen propiedad legítima de los videojuegos, en muchas ocasiones son utilizados para la piratería.

Así fue el caso con “The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom”, videojuego que días antes de su lanzamiento fue jugado por miles de personas gracias a una copia filtrada compatible al emulador Yuzu, incidente que fue señalado por el propio desarrollador del programa como culpable de su cierre.