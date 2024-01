La nueva entrega de la popular franquicia Prince of Persia cada vez está más cerca. La obra del estudio francés Ubisoft Montpellier lleva por nombre Prince of Persia The Lost Crown y es un juego de acción y aventuras estilo plataforma. Aquí te contamos sobre cuándo se lanza, cuánto costará y cómo descargar su demo gratuita que ya está disponible.

Cabe resaltar que Ubisoft ha liberado una demo gratuita para todos quienes estén interesados en probar The Last Crown. Esta se puede descargar desde las tiendas virtuales de las diferentes consolas y también en Epic Games y en la Ubisoft Store.

Asimismo, Prince of Persia: The Lost Crown es un juego de acción y aventuras de estilo plataforma ambientado en el Monte Qaf, un mundo imaginario inspirado en la mitología persa. En este videojuego, el objetivo será salvar al príncipe y reestablecer el equilibrio del mundo. El protagonista de la historia se llama Sargón y tendrá que enfrentar desafiantes enemigos gracias a los poderes del tiempo y otras habilidades

Prince of Persia The Lost Crown es un juego de acción y aventuras estilo plataforma. / Ubisoft

Cuándo se lanza Prince of Persia The Lost Crown

El título de acción y aventuras de Ubisoft estrena este 18 de enero en las consolas de Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S y Xbox One, así como en PC, a través de Epic Games Store y Ubisoft Store.

De acuerdo a Ubisoft, durante el lanzamiento, los jugadores también podrán acceder al juego suscribiéndose al servicio Ubisoft+ en PC o Xbox. A su vez, quienes adquieran la edición Deluxe de The Lost Crown tendrán acceso al juego el 15 de enero, tres días antes del lanzamiento oficial.

Cómo descargar la demo de Prince of Persia The Lost Crown

La demo ya se encuentra disponible desde este 12 de marzo en las consolas en la que está disponible Prince of Persia The Lost Crown. En pocas palabras, basta ingresar a las tiendas virtuales de la Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One y PC, entrar al perfil del juego y seleccionar descargar demo.

El videojuego fue desarrollado por Ubisoft Montpellier. / Ubisoft

De acuerdo a Ubisoft, en la demo los gamers pueden jugar secciones del juego cuidadosamente seleccionadas, incluido el desbloqueo temprano de poderes temporales y amuletos, lo que les permitirá descubrir las características principales del juego sin spoilers de la historia principal.

Cuánto cuesta Prince of Persia The Lost Crown

El título se puede comprar digitalmente en la PlayStation Store de Perú a un precio de US$49,99 en su versión básica, mientras que la Deluxe (la que te brinda acceso anticipado de tres días) se comercializa a US$59,99.

En PC, por otro lado, se encuentra en la Epic Games Store y también en la Ubisoft Store. Ambas tiendas cuentan con los mismos precios: el juego base en S/.179,99 y la edición Deluxe S/. 219,99.

¿Y en Nintendo Switch? El videojuego de Ubisoft se puede comprar en la eShop de Perú a S/.179,99 en la versión básica y a S/219,99 en la Deluxe.

Prince of Persia The Lost Crown corriendo en Nintendo Switch. / Ubisoft

Tráilers de Prince of Persia The Last Crown

Tráiler de lanzamiento:

Tráiler del demo:

Tráiler del mundo: