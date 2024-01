Ayaneo ha anunciado su nueva consola Ayaneo Next Lite, un dispositivo portátil para videojuegos que integrará el sistema operativo SteamOS en lugar de Windows y que incluirá características como controles ‘joystick’ con sensor Hall, para ofrecer un dispositivo con “buena relación-calidad precio”.

La compañía tecnológica asiática, especializada en el desarrollo de ordenadores en forma de consola portátil con sistema operativo Windows, ha dado a conocer sus planes sobre el lanzamiento de una nueva consola con la que pretende ofrecer una experiencia mejorada a más jugadores con “la comodidad infinita de los juegos portátiles”.

En este marco, Ayaneo ha anunciado la nueva consola Ayaneo Next Lite, que incorporará por primera vez el sistema operativo desarrollado por Valve, SteamOS, actualmente utilizado en la consola de la misma marca, Steam Deck. Este sistema operativo está basado en Linux y es de libre distribución.

La nueva consola Ayaneo Next Lite. / AYANEO

Así, tal y como ha explicado la compañía en un comunicado en su web, esta nueva consola será la predecesora del modelo Ayaneo Next, con un diseño “rejuvenecido” que estará basado en colores vibrantes, una experiencia ergonómica cómoda y una textura elaborada con “artesanía de alta gama”.

Siguiendo esta línea, Ayaneo ha destacado que la nueva Ayaneo Next Lite incorporará los mangos ergonómicos ‘NEXT Grip’ de la marca, junto con controles ‘joystick’ con sensor Hall estándar, que son habitualmente utilizados en consolas “de alta gama”.

Con el uso de sensores Hall, la consola integra un sistema de imanes para detectar el movimiento del ‘joystick’, de manera que equilibra el desplazamiento con precisión y evita el desgaste de las partes internas, eliminando el problema del ‘drift’ -el registro de movimientos involuntarios-, que puede surgir con el tiempo en las consolas.

Por otra parte, la Ayaneo Next Lite dispondrá de una pantalla de 7 pulgadas y una batería de 47W, así como motores lineales de eje X, entre otras características.

Con todo ello, Ayaneo ha hecho hincapié en su objetivo de “popularizar” las funciones emblemáticas de las consolas y “reducir la barrera de entrada” para estos dispositivo. Por ello, ha asegurado que la nueva consola será una opción con “una buena relación calidad-precio”, con capacidad para ofrecer una experiencia de juego “duradera y agradable”.

No obstante, la compañía no ha especificado cuando se lanzará la nueva consola Ayaneo Next Lite, aunque sí permite hacer reservas en su página oficial.