The Game Awards, la ceremonia de premiación más importante de la industria de los videojuegos, ha finalizado con éxito una edición más en 2021. Tras regresar al formato presencial luego de haber optado por la digitalización total de su evento por la pandemia del COVID-19, Geoff Keighley y su organización citaron a los desarrolladores más destacados del año, un gran puñado de invitados especiales que iban desde celebridades del entretenimiento e Internet hasta deportistas y músicos y, por supuesto, a centenas de miles de personas a través de la transmisión en directo del evento en sus principales canales para darle reconocimiento a lo mejor del gaming en el año.

It Takes Two fue el máximo ganador de la noche tras coronarse como “juego del año” en esta edición pero este no fue el único. En el resto de categorías también destacaron grandes nombres como Deathloop con los galardones de “mejor dirección” y “mejor dirección artística”; Nier Replicant en el apartado de “mejor banda sonora”; Marvel’s Guardians of the Galaxy en “mejor narrativa”; Metroid Dread en “mejor juego de acción/aventura”; Kena: Bridge of Spirits en mejor juego/estreno independiente, entre otros.

Es importante resaltar que, como ocurre en cada edición, los ganadores son elegidos por un extenso jurado conformado por los medios de comunicación e influencers especializados en videojuegos más revelantes del mundo (90%), además de un pequeño aporte por parte del público votante mediante la página oficial de The Game Awards (10%).

A continuación, te mostramos todos los videojuegos que ganaron en las distintas categorías de The Game Awards 2021:

Juego del año (Game of the Year o GOTY)

It Takes Two

Mejor dirección

Deathloop

Mejor narrativa

Marvel’s Guardians of the Galaxy

Mejor dirección artística

Deathloop

Mejor banda sonora

Nier Replicant

Mejor sonido

Forza Horizon 5

Mejor actuación

Maggie Robertson como Lady Dimitrescu (Resident Evil Village)

Juego con mayor impacto

Life is Strange: True Colors

Mejor juego en activo

Final Fantasy XIV Online

Mejor estreno indie

Kena: Bridge of Spirits

Mejor juego indie

Kena: Bridge of Spirits

Mejor juego para móviles

Genshin Impact

Mejor juego de realidad virtual o realidad aumentada

Resident Evil 4 VR

Mejor innovación en accesibilidad

Forza Horizon 5

Mejor juego multijugador

It Takes Two

Mejor juego de acción

Returnal

Mejor juego de acción/aventura

Metroid Dread

Mejor RPG

Tales of Arise

Mejor juego de lucha

Guilty Gear Strive

Mejor juego familiar

It Takes Two

Mejor juego de estrategia/simulación

Age of Empires IV

Mejor juego de deportes / conducción

Forza Horizon 5

Mejor juego con apoyo de la comunidad

Final Fantasy XIV Online

Juego más esperado

Elden Ring

Mejor juego de eSports

League of Legends

Mejor jugador de eSports

Oleksandr “Simple” Kostyliev (CS:GO)

Mejor equipo de eSports

Natus Vincere (CS:GO)

Mejor entrenador de eSports

Kim “Kkoma” Jeong-Gyun (League of Legends)

Mejor evento de eSports

2021 League of Legends World Championship

Mejor creador de contenido del año

Dream

