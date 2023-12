En noviembre se llevó a cabo la final del torneo Interuniversitario de Mobile Legends: Bang Bang 2023 en el campus de la Universidad César Vallejo (UCV) de Los Olivos. La cita coronó como campeón a la Universidad Tecnológica del Perú (UTP), que derrotó por 3 a 2 a la UCV en una intensa final que reunió a cientos de personas. El Comercio asistió al evento y pudo conversar con los protagonistas de la competencia.

Para quien no lo sepa, Mobile Legends: Bang Bang es un videojuego gratuito para celulares que pertenece al género de multijugador de arena de batalla en línea (MOBA). El título ha sido desarrollado por Moonton Games y enfrenta a equipos de cinco contra cinco. El objetivo es destruir la base contraria del rival. Para conseguirlo, los jugadores utilizan personajes con habilidades únicas, a los que se les compra ítems que los vuelven más fuertes.

La UTP se coronó como el campeón de la edición 2023 del ‘Interu’, derrotando por 3 a 2 a la UCV. En la semifinal, la UTP venció por 3 a 1 a la UPC, que terminó en cuarto lugar, pues también cayó frente a CERTUS. Así, el medallero quedó de la siguiente manera: UTP, UCV, CERTUS y UPC.

Además… La UTP llegó a su segunda final consecutiva No es la primera vez que la UTP llega a instancias decisivas. En la edición 2022 del Interuniversitario de Mobile Legends, la casa de estudios llegó a la final, pero cayó por 4 a 1 frente a la UNMSM, por lo que tuvo que conformarse con la medalla de plata.

¿Y los premios? Moonton Games, los organizadores de la competencia, repartió US$10.000 a los ganadores, siendo exclusivamente US$4.000 para el campeón. A su vez, la cita reunió a más de 340 equipos de 30 universidades e institutos de todo el país.

“Estoy feliz y emocionado por haber ganado el torneo con mis amigos. Ya éramos un equipo de mucho antes y este fue nuestro objetivo”, dice a El Comercio Henry David Iparraguirre, jugador de la UTP que es conocido en el juego como ‘Noa’. “Ha sido como una revancha. A principios de año se formó un nuevo equipo para la UTP y el objetivo fue siempre ese: ganar el Interu como sea”.

En cuanto a la final, Noa comenta que los nervios estuvieron “a mil”, ya que algún error durante las jugadas grupales pudo “costarles la partida”. “UCV era un equipo muy fuerte, llegamos hasta la última partida y logramos ganar”, revela a este diario. “Sí, [sentimos que la final se escapaba], cuando perdíamos y luego empatábamos. Eso fue una presión constante hasta el final”.

Un detalle que marcó la final del Interu fueron las pausas. A lo largo de cada una de las rondas se pausó en diferentes momentos, espacios que fueron aprovechados por los jugadores para conversar sobre la estrategia y rendimiento.

“En la pausa de la última partida nos pusimos nerviosos, pero también sirvió para dialogar sobre cuál sería nuestro siguiente movimiento”, afirma Noa, jugador de la escuadra de la UTP. “A lo largo de toda la final, el momento más difícil fue la última partida. Fue dónde se sintió la mayor tensión y había que estar concentrado al 100% para ganar”.

“Sean constantes y organicen bien sus horarios para practicar”, añade ‘Noa’ como palabras finales. Asimismo, Denisse Salazar, mánager del equipo, agrega que “el hecho de que no seas bueno no significa que no puedas ser el mejor [en un futuro]”.