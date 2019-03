Yoshi's Crafted World | El compañero de Mario regresa a los juegos por la puerta grande | REVIEW

Yoshi vuelve a ser protagonista de un videojuego luego de dos años y regresa por la puerta grande. Desarrollado por Nintendo y Good-Feel, Yoshi's Crafted World se estrena el viernes 29 de marzo y es una de las apuestas más sólidas de la empresa creadora de Mario Bros para 2019.

Yoshi's Crafted World pertenece al género de plataformas, que posee una propuesta conocida por sus elementos clásicos como correr y saltar, además de poder pisotear a los enemigos en acantilados o plataformas.

El género de plataformas es uno de los más antiguos. Sus inicios se dieron con Donkey Kong, en 1981, y Space Panic, en 1980. Hoy en día se siguen produciendo juegos de este tipo. Súper Mario Bros, Aladdín o Crash Bandicoot son reconocidos exponentes.

El estudio japonés Good-Feel creó en 2017 Poochie & Yoshi's Woolly World, videojuego de la franquicia de Yoshi. Ahora con Yoshi's Crafted World, plantea elementos innovadores que nos hacen pensar que podría ser uno de los mejores juegos de su género en lo que va del año.



A continuación, te presentamos los puntos principales de Yoshi's Crafted World que acompañan nuestro veredicto final.

¿De qué trata la historia de Yoshi's Crafted World?

Todo empieza en la tranquilidad de la isla de Yoshi. En ella existe una piedra mágica, la Sundream Stone, que posee la capacidad milagrosa de cumplir cualquier deseo que se le pida. La Sundream Stone está compuesta de gemas de colores que le dan poder a la piedra mencionada.

Un día, mientras Yoshi y sus amigos están jugando plácidamente, aparece Kamek y Baby Bowser, ambos desean robar la piedra mágica y lo intentan. Sin embargo, no lo consiguen, pues Yoshi les hace frente y la Sundream Stone revienta y las gemas se van volando. Todos son mandados a una isla lejana, una hecha a base de cartón y productos para manualidades (como hilos o papeles de colores), producto de la explosión.

La misión principal de Yoshi es recuperar las gemas de la Sundream Stone y evitar que Kamek y Baby Bowser las consigan antes.

Una premisa sencilla que pareciera que está allí solo para hacernos jugar. En determinados momentos mientras jugamos, Kamek y Baby Bowser aparecerán para retarnos.

Aquí el tráiler de la historia de Yoshi's Crafted World:

Jugabilidad de Yoshi's Crafted World

Yoshi's Crafted World es un videojuego de pantalla lateral 2D que posee unos controles sencillos de aprender: saltamos con A, estiramos la lengua de Yoshi (para comer enemigos y luego lanzarlos en forma de huevo) con B y apuntamos con X o con R. Sencillo.

Otra capacidad de Yoshi en el juego es el poder saltar y mantenerse en el aire por segundos. Habrá niveles que nuestro éxito dependerá de cómo manejemos esta herramienta. Además, como se mencionó, Yoshi podrá alimentarse de los enemigos para lanzarlos contra otros adversarios o elementos en particular.

Asimismo, el videojuego ofrece la opción de pasar la historia en modo cooperativo (de manera local). Gracias a la versatilidad de los Joy-Con un amigo puede acompañarnos en las misiones. Esto incrementa la diversión de Yoshi's Crafted World y es un punto positivo para el juego.

Los enfrentamientos contra jefes (tanto finales como los que se encuentran a lo largo de toda la aventura) mantienen un reto no muy elevado con bastante variedad. En algunos casos nos convendrá esquivar, en otros esperar o atacar rápidamente. A primera vista, el juego es sencillo y no cuenta con jefes enemigos que nos supongan un reto extremo. Sin embargo, los coleccionables son importantes para incrementar la dificultad de Yoshi's Crafted World, por lo que si quieres jugar tú solo o en familia, puedes pasar el título sin completar todos los niveles al 100%.

Los coleccionables como punto fuerte

El principal reto de Yoshi's Crafted World está en los coleccionables. En terminar cada nivel con el máximo de puntos posibles, tanto en girasoles como en monedas clásicas y rojas. Dependiendo del nivel, habrá 5 o 6 girasoles por encontrar. Si superamos la cifra de 100 monedas clásicas, conseguimos tener todos los puntos de vida. Si encontramos las 20 monedas rojas, obtendremos un girasol más por cada ítem. Estos coleccionables son elementos que el juego nos ofrece y que estarán ocultos o que se deberán atrapar superando retos.

Obtenerlos todos podría sonar fácil o, quizás, innecesario (siempre hay jugadores que solo desean llegar a la meta final del juego); no obstante, para continuar ascendiendo en la historia, cada región requiere una cifra de girasoles. Tendremos que comprar el pase a cada una mediante los girasoles.

Aquí te mostramos a Yoshi comprando su pase a la siguiente región con girasoles:

Por lo que dejar de obtenerlos o no buscarlos en la partida solo hará que nos estanquemos. Este videojuego de plataforma será una delicia para los jugadores que buscan completar todos los retos y conseguir todas las recompensas, los clásicos 'todistas'.

Aquí uno de los niveles:

A su vez, existen artículos coleccionables que serán específicos y nos lo pedirán algunos personajes de la trama. Pueden ser manualidades, videos o canciones. Para ello deberemos volver a pasar un nivel y buscar el objeto en cuestión​.



La variedad en Yoshi's Crafted World como punto diferencial

A lo largo de la historia de los videojuegos buenos y malos, un aspecto que siempre está en observación es la variedad. Los gamers no pueden estar haciendo siempre lo mismo, pues probablemente terminen dejando el juego. Ello pareciera haber sido tomado como regla en Nintendo, ya que Yoshi's Crafted World tiene una diversidad increíble de niveles y una ambientación especial para cada uno.

El videojuego protagonizado por el pequeño amigo de Mario Bros cuenta con más de 50 niveles que están agrupados por regiones. Cada región posee una temática diferente y existen zonas con ambientación floral, acuática, arenosa, entre otras.

Te mostramos un par de imágenes de la ambientación de Yoshi's Crafted World:

En Yoshi's Crafted World podremos comprar trajes para Yoshi. (Captura de pantalla) Agencias

Y no solo tendremos una variedad de niveles; sino que, además, existe la opción de escoger a Yoshi o a uno de sus amigos para salir a recorrer las regiones en busca de las gemas. Para encontrarlas, tendremos que superar niveles y zonas específicas. Como se dijo anteriormente, llegar a una nueva región supone un pago de girasoles, en el caso que no los tengamos deberemos repetir cualquier nivel.

Un aspecto importante de la jugabilidad de Yoshi's Crafted World es la presencia de Poochy, el tierno perrito que nos acompañó en Poochie & Yoshi's Woolly World. Este personaje nos ayudará a pasar algunos niveles gracias a su fuerza y empuje.

Acá una imagen de Yoshi sobre Poochy:

Un extra importante que aún no se ha mencionado de Yoshi's Crafted World es la capacidad de volver a jugar los niveles desde otra perspectiva. ¿Qué quiere decir esto? La mayoría de niveles nos ofrecen volver a jugarlos desde la inversa. Comenzamos donde finaliza el nivel y recorremos el mismo camino pero desde la parte que no se muestra en el camino normal. En estos niveles tendremos que encontrar pequeños Poochys, si lo hacemos en menos de tres minutos conseguiremos un girasol extra.

Te muestro cómo se ve para que se comprenda mejor:

En adición, cada ciertos niveles podemos usar las monedas doradas que hemos conseguido para comprar divertidos trajes para Yoshi. Estos se pueden romper pero mantienen unos diseños bonitos y llamativos.

Asimismo, otro extra son los minijuegos o puzzles que se nos presentan constantemente en nuestra aventura. Podemos controlar a una versión gigante de Yoshi y destruir todo lo que se nos cruce en nuestro camino, mientras más rompamos, más puntos conseguiremos. O, además, Yoshi puede interactuar con el escenario lanzando huevos para encontrar más monedas.

Así se ve el robot de cartón de Yoshi:

Yoshi se puede subir a un robot hecho de cartón con su figura para destruir cosas y pasar de nivel. (Captura de pantalla) Agencias

Aspecto gráfico y musical de Yoshi's Crafted World

En esta ocasión, la aventura de Yoshi nos lleva a un mundo donde la belleza de las texturas resaltan por sí mismas y nos invitan a jugar varias veces pensando más en los escenarios que en los enemigos. Las imágenes de fondo están llenas de colores alegres y vivos. En ciertas regiones, es cierto, hay niveles con temáticas más oscuras pero no por ello dejan de poseer un estilo caricaturesco y bonito.

Te mostramos una imagen del juego:

Yoshi puede lanzar huevos para interactuar con el fondo. (Captura de pantalla) Agencias

La variedad de diseños nos mantiene contentos y cumple las expectativas. Sin embargo, se pudo hacer un poco más en el tema de innovación. Se siente que Nintendo conoce la fórmula de hacer un videojuego bonito y se queda allí para no arriesgar. Las novedades no se dejan ver en exceso.

En el apartado musical, Nintendo continúa produciendo composiciones bonitas y amenas, pero que luego de varias horas frente al televisor podrían cansarnos. El videojuego no posee voces traducidas al español pero sí mantiene los textos y subtítulos. Los efectos sonoros son los adecuados y hasta la pequeña frase de Yoshi es pegajosa.

Conclusiones sobre Yoshi's Crafted World:

Yoshi's Crafted World es uno de los mejores juegos de plataformas de su saga y de lo que va del año en el género. Su variedad de niveles, minijuegos, coleccionables, diseños lo convierten en un videojuego muy sólido. Su apartado gráfico en Nintendo Switch en modo sobremesa se deja ver muy bien, sin llegar a su máximo potencial (como sí pasó con The Legend of Zelda: Breath of the Wild).

Sus diversas opciones como la de jugar en modo cooperativo con un compañero, repetir niveles desde otra perspectiva y montarnos encima de Poochy le agrega al juego muchas dosis de diversión.

Para completar la historia principal del juego son necesarias ocho horas. Y en el caso de que se desee conseguir todos los coleccionables (elementos como girasoles o artículos especiales) serán necesarias entre 10 a 12 horas.

▶︎ Lo bueno

- Yoshi's Crafted World es un videojuego con diversos niveles y diseños logrados de maravilla.

- La diversión está asegurada gracias a la opción cooperativa nos permite jugar con algún compañero más gracias a los Joy-Con.

- Los variados elementos coleccionables nos prometen un reto importante para los jugadores 'todistas'.

- La duración del juego es la adecuada.

​▶︎ Lo malo

- La dificultad del videojuego es básica y los jefes no suponen un reto.

- Para los más exigentes, el videojuego pudo tener alguna novedad más.

DATO:

Yoshi's Crafted World estará disponible a nivel mundial desde el viernes 29 de marzo para Nintendo Switch. En tiendas especializadas peruanas tendrá un precio de S/. 239,90. El juego ya cuenta con un demo en la tienda virtual de Nintendo.

