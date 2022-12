El 2022 se acaba para darle paso a un nuevo año, aunque el público no olvidará los episodios en los que las estrellas del espectáculo fueron las protagonistas. Desde la cachetada de Will Smith a Chris Rock en la gala de los Premios Oscar hasta la tiradera virtual entre los cantantes Residente y J Balvin.

Aunque esas no son las únicas polémicas que marcaron la agenda; a la lista se suma –por ejemplo- la ruptura de Shakira y Piqué, así como el juicio de Johnny Depp y Amber Heard. Conoce más sobre ellas en esta nota.

Cachetada de Will Smith

El pasado 27 de marzo se llevó a cabo la entrega de los Premios Oscar 2022 en el Dolby Theatre de Los Ángeles. Durante la ceremonia, el comediante Chris Rock se subió al escenario para presentar una categoría. En medio de su show, hizo un comentario sobre la alopecia que padece Jada Pinkett-Smith, la esposa de Will Smith. Ella lució su calvicie, a causa de su condición, y el presentador comparó su ´look´ con el de la protagonista de la película “G.I. Jane” de 1997.

El comentario ocasionó que Will Smith pierda los papeles, subiera al estrado y le propiciara una cachetada, exigiéndole que no hable de su pareja. “Mantén el nombre de mi esposa fuera de tu boca”, expresó Smith. Minutos después, el actor recibía el Oscar por su actuación en “King Richard” (2021).

Una vez que se calmó la situación, Will se disculpó con el comediante -a través de un comunicado- por su reacción. “La violencia en todas sus formas es venenosa y destructiva. Mi comportamiento anoche en los premios de la Academia fue inaceptable e inexcusable. Las bromas a costa mía son parte del trabajo, pero una broma sobre la condición médica de Jada fue demasiado para mí y reaccioné emocionalmente. Me gustaría disculparme públicamente contigo, Chris, me pasé de la raya y me equivoqué”, escribió.

Así fue el golpe que le dio Will Smith a Chris Rock. (Foto: Robyn Beck / AFP)

Chris Rock recién se pronunciaría al respecto días después durante un show en Boson y dijo que “todavía estoy procesando lo que sucedió”. También, precisó que “en algún momento hablaré de esa mie***. Y será serio y divertido”.

El cargamontón que recibió el galardonado actor fue, tal vez, el detonante de la situación para renunciar como miembro de la Academia. Además, volvió a calificar su actuación como “impactante, dolorosa e inexcusable”.

La situación no quedaría ahí. La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas decidió prohibirle la asistencia a Will Smith a todos sus eventos, incluidos los Premios Oscar, durante los próximos 10 años. Sin embargo, el comunicado no precisó si es que el actor aún sería elegible para recibir nominaciones. Al conocer la decisión de la Junta de Gobernadores de la Academia, Smith precisó que “acepto y respeto la decisión”.

Tras mantenerse alejado de la vida pública, Will Smith reapareció en televisión a inicios de diciembre y se pronunció sobre la polémica bofetada a Chris Rock. “Hay muchas complejidades y matices detrás, pero al final del día perdí la cabeza y creo que lo que diría es que nunca sabes por lo que alguien está pasando”, recalcó en “The Daily Show” con Trevor Noah.

“Perdí la cabeza”. Tras casi un año alejado de la vida pública, Will Smith habla de cómo vivió la noche de su bofetada a Chris Rock en los Oscar.

El actor ha hecho estas declaraciones a pocos días de que se estrene su próxima película, ‘Emancipation’, que supone su regreso. pic.twitter.com/10dIXhku9v — Santiago Martínez Atienza 🇪🇺🇺🇦 (@smartienza) December 1, 2022

“Aprendí que tenemos que ser amables entre nosotros, es difícil y creo que lo más doloroso para mí fue que tome mis dificultades para hacerle difícil el camino a los demás, entendí la frase que dice: las personas lastimadas, lastiman a otras personas”, agregó el actor, enfatizando que ese 27 de marzo fue el mejor y peor día de su vida.

Separación de Shakira y Pique

En junio pasado, se conoció oficialmente que la famosa pareja conformada por la cantante colombiana Shakira y el futbolista español Gerard Piqué había decidido dar por finalizada su relación después de 12 años y dos hijos en común.

Las personalidades, que se conocieron en el festival “Rock in Rio” en Madrid en el año 2010, dieron a conocer su decisión a través de un comunicado de 26 palabras. “Lamentamos confirmar que nos estamos separando. Por el bienestar de nuestros niños, que son nuestra máxima prioridad, pedimos respeto a la privacidad. Gracias por su comprensión”, escribieron.

Gerard Piqué y Shakira cuando el Barcelona ganó la Copa del Rey en el 2015. Ellos se conocieron en 2010. (Foto: AFP)

Tras ello, se difundió el rumor de que esta separación de la pareja –que no había contraído matrimonio- se habría ocasionado a raíz de una infidelidad. Poco después, se conoció que el futbolista Gerard Piqué estaba saliendo con la joven Clara Chía, trabajadora de una de sus empresas con quien se le vio en un concierto y en la boda de un amigo.

Casi cuatro meses después del rompimiento, la cantante colombiana optó por romper su silencio y habló con la revista ELLE de España sobre su rompimiento. “Es la etapa más oscura de mi vida (…) Ha sido difícil no solo para mí, sino también para mis hijos. Increíblemente difícil. Tengo paparazi acampando frente a mi casa, 24/7. Y no hay un lugar donde pueda esconderme de ellos con mis hijos, excepto en mi propia casa”, aseveró.

Asimismo, confesó que intentó por todos los medios mantener a su familia unida, incluso sacrificó su carrera artística para irse a vivir a España con Gerard Piqué, para “apoyarlo para que pudiera jugar al fútbol y ganar títulos”.

Shakira confirmó que priorizó la carrera de su pareja Gerard Piqué a la suya, por eso aceptó mudarse a España. (Foto: AFP)

“Uno de los dos tuvo que hacer ese esfuerzo y ese sacrificio. Y lo hice. Puse mi carrera en segundo plano y me vine a España, a apoyarlo para que pudiera jugar al fútbol y ganar títulos. Y fue un acto de amor”, agregó.

Por otro lado, al haber dos hijos en común, la pareja terminó llegando a un acuerdo: Shakira viviría en Miami (Estados Unidos) junto a los menores Milan y Sasha a partir de 2023. El acuerdo entre ambos da prioridad al “bienestar de los hijos”.

Amber Heard VS Johnny Depp

La famosa expareja de Hollywood se reencontró en los tribunales este 2022. Los actores Johnny Depp y Amber Heard fueron a juicio por difamación del primero contra su exesposa. Desde el 11 de abril, los equipos de ambos se reunieron en el Tribunal de Circuito del Condado de Fairfax (Virginia, Estados Unidos).

El proceso legal estuvo marcado por varios enfrentamientos entre la pareja, acusaciones de difamación por ambas partes; incluso Heard afirmó que había sufrido abuso por parte de Depp.

Heard y Depp estuvieron casados de 2015 a 2017. (Foto: AFP) / GIUSEPPE CACACE

¿Cuál fue el resultado? El pasado 1 de junio, el jurado declaró a Amber Heard responsable de difamar a Johnny Depp en la columna de opinión que publicó en el diario The Washington Post en 2018. Por tanto, dictaminó que ella deberá pagarle una indemnización de 15 millones de dólares a su expareja.

Aunque también consideró que él la difamó en una ocasión a ella, por lo que debía abonarle 2 millones de dólares. Pese a la protesta por parte de Heard, y la apelación a la sentencia, la decisión se mantuvo.

La última novedad que se tuvo en torno al juicio es que la pareja llegó a un acuerdo. La actriz compartió, a través de redes sociales, un comunicado donde especifica que llegar a un acuerdo con su exesposo fue difícil. “Nunca elegí esto. Defendí mi verdad y al hacerlo mi vida, tal y como la conocía, quedó destrozada. El escarnio que he enfrentado en redes sociales es una versión amplificada de la manera en que las mujeres son revictimizadas cuando cuentan sus historias”, escribió.

Amber Heard y Johnny Depp en el juzgado de circuito del condado de Fairfax en Virginia. (Foto: Steve Helber / AFP) / STEVE HELBER

El equipo de Depp dijo que el acuerdo incluye un pago de un millón de dólares por parte de Heard para resolver todas las disputas financieras. Los abogados del actor precisaron que se donará el dinero a obras benéficas.

“Nos complace concluir formalmente este doloroso capítulo para el señor Depp, quien dejó en claro a lo largo de este proceso que su prioridad era sacar a la luz la verdad. La decisión unánime del jurado y el fallo resultante en favor del señor Depp contra la señora Heard siguen en vigor”, comentaron Benjamin Chew y Camille Vazquez, abogados de Johnny Depp.

Tiradera entre J Balvin y Residente

Los enfrentamientos entre Residente y J Balvin vienen desde hace algún tiempo, pero estos se vieron intensificados gracias a un comentario del colombiano sobre el rol que cumple la Academia Latina de la Grabación en el reconocimiento del reguetón.

“Los Grammys no nos valoran, pero nos necesitan. Es mi opinión y nada contra los otros géneros porque se merecen todo el respeto. Pero ya el truco esta aburrido. Les damos rating pero no nos dan el respeto (Pd. Estoy nominado para que no vengan que estoy dolido)”, dijo Balvin en redes sociales. Además, pidió a sus compañeros que no asistan a la premiación.

Pese a no ser mencionado directamente por el colombiano, Residente sintió la necesidad de responder a lo dicho por su colega de la industria. “Si los Grammy no nos valoran, ¿por qué yo tengo 31 (premios) Grammy?”, señaló. También recalcó que el colombiano no podía pedir que las personas no asistan porque en dicha edición de los Latin Grammy se iba a rendir homenaje a la vida, carrera y labor social de Rubén Blades como ´Persona del año´.

“O sea, tú le estás diciendo a la gente del género urbano que boicoteen los premios y que no vayan a celebrarle la vida artística a Rubén Blades, cab***. Un tipo que marcó la historia de la música latinoamericana, un tipo que, a diferencia de ti, escribe sus canciones y las siente”, agregó.

J Balvin ha tenido encuentros con Residente. (Fotos: Instagram/YouTube)

Pese a todo, Residente continuó con los ataques porque comparó al intérprete de “Qué Más Pues?” con un carrito de hot dogs. J Balvin no se quedó atrás y publicó una imagen al lado de este puesto de comida rápida.

El drama entre el boricua y el colombiano sirvió de inspiración para que Bizarrap convoque a Residente a grabar en su estudio el BZRP Music Session #49. La denominada ´tiradera´ hacia J Balvin se estrenó el 3 de marzo de este año y rápidamente se convirtió en viral. Al cierre de esta nota, el videoclip tiene más de 134 millones de visualizaciones en YouTube.

Separación de Christian Nodal y Belinda

La pareja se conoció en el programa “La Voz México” en agosto de 2020 cuando ambos eran coaches. Poco después iniciaron una relación. En mayo de 2021, Christian Nodal y Belinda sorprendieron a todos al anunciar su compromiso. Pero parece que la relación ya no estaba bien y en febrero de este año, el cantante anunció -a través de sus historias de Instagram- que ya no estaban juntos.

“A todos mis fans y amigos de la prensa, quiero compartirles que hemos decidido darle fin a nuestro compromiso y nuestra relación de pareja, llevándonos a cada uno lo mejor del otro”, escribió Christian Nodal.

Belinda y Christian Nodal se conocieron en 2020; dos años después, comunicaron el fin de su relación. (Foto: IG @belindapop)

Por su lado, Belinda también optó por emitir un comunicado. “Belifans, quiero agradecer todo el amor y apoyo incondicional que siempre me han demostrado. Estos días han sido difíciles. Ustedes más que nadie saben que soy una persona introvertida y es porque siempre trato de cuidar mi corazón, pero inevitablemente me duele y mucho. Les pido que nuestra energía sea amor y respeto hacia los demás. Empiezo una nueva etapa en mi vida concentrándome en estar bien tanto espiritual como profesionalmente”, dijo a través de Instagram.

En medio de la separación, empezaron a correr rumores de que el intérprete de “Botella tras botella” le habría sido infiel a Belinda ya que, mientras ella se encontraba en España, él asistió a un fiesta en Guadalajara de su ex novia, María Fernanda Guzmán. Sin embargo, ninguno de los artistas confirmó esta versión.

En julio pasado, Belinda tuvo una entrevista con la revista Vogue donde habló sobre cómo se sentía tras romper su compromiso. “Escogí mal, lo que hace que todo sea peor todavía. ¿Puedes poner ‘la cagué’ en Vogue? Pues pon que la cagué. En todos los aspectos”, agregó durante la conversación con la periodista Eva Blanco. Aunque, aclaró que gran parte de lo negativo poco a poco fue desapareciendo y su presente es totalmente distinto. “Ahora ya estoy mejor, de los errores se aprende”, agregó.