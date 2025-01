El 28 de enero, el ‘streamer’ estadounidense Darren Jason Watkins Jr., mejor conocido como ‘@IShowSpeed’ o Speed, alborotó Lima como parte de su gira latinoamericana.

Durante su visita, programada por el ‘influencer’ peruano Andy Merino, conocido como El Zeein, vivió una jornada marcada por la aglomeración de personas, que interrumpió varias de las actividades previstas en su itinerario.

Entre las actividades canceladas estaban una carrera de mototaxis, que incluía una broma con supuestos policías, un paseo en ‘combi’, presentaciones culturales en el Jirón de la Unión, un freestyle de fútbol y una imitación en vivo de Michael Jackson.

“Gran parte de las cosas que no se hicieron en el itinerario fue por el tema de la gente, no nos dejaban ni caminar”, explicó Merino, en una transmisión posterior por la plataforma Kick.

Además, la interacción con la hinchada La Blanquirroja en el Estadio Nacional también fue suspendida de último minuto, según dijo el creador de contenidos peruano.

“[Se había programado que] la Blanquirroja vaya, pero al final no quisieron, se echaron para atrás. Pusieron muchos peros y no fueron. Yo no tenía conocimiento de eso, sino no lo hubiera llevado (a Speed) al Estadio Nacional porque no había nada”, relató.

¿Qué otras actividades no realizó Speed?





Uno de los eventos más afectados fue la visita a Gamarra, donde Speed y su equipo habían planeado actividades de interacción con el público. Sin embargo, la falta de organización y la aglomeración de personas impidieron que se llevaran a cabo, según explicó Andy Merino.

“Habíamos planeado una salchipapa gigante en Gamarra, pero nunca pudimos encontrarla”, comentó El Zein. Al llegar al emporio comercial, Watkins solo pudo probar una salchipapa pequeña y sin cremas, lo que generó críticas de sus seguidores, quienes comentaron en vivo durante la transmisión.

Por otro lado, El Zein detalló que Speed tampoco pudo disfrutar de presentaciones culturales como la danza de la Diablada y la marinera, ni realizar el freestyle de fútbol que había programado como parte de su recorrido.

Por otro lado, a pesar de los contratiempos, el evento logró cumplir con el 70% del itinerario original, y Speed se mostró satisfecho con la experiencia, refirió Andy Merino, quien hace varios años era conocido como Andynsane.

“Perú fue el mejor lugar de toda mi gira por Latinoamérica”, afirmó Speed en su transmisión. El tumulto de fanáticos, aunque dificultó algunas actividades, también contribuyó al gran éxito de su transmisión, que rompió récords en Internet, superando los quinientos mil espectadores.