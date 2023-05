Clara Chía y Gerard Piqué siguen en el foco de los paparazzi tras la polémica separación de Shakira tras varios años juntos. La joven española, se vio obligada a soportar todo tipo de críticas, nacionales e internacionales a su corta edad, incluso la “tiradera” que le dedicó la cantante colombiana junto a Bizarrap.

Según los paparazzi, la joven ni siquiera es aceptada por los hijos de Piqué, ya que estos alegan no pasar buen rato con ella y no disfrutar de su compañía. Por lo que la gran cantidad de tiempo no puede estar presente mientras están en casa de su padre.

Ahora, los internautas quedaron sorprendidos al ver fotografías inéditas de Clara Chía, quien, ignorando las críticas, sonríe frente a la cámara bastante calmada en lo que sería la terraza de la mansión que Shakira le cedió a Piqué.

Deslumbrada y maravillada con estas fotos. Sin el foco de los paparazzis y en su intimidad más íntima. La Clara más bella que se ha visto, sin lugar a dudas 😍💕 pic.twitter.com/kCij2vpteP — ♥ CUENTA FAN ♥ Clara Chia y Gerard Piqué ♥ (@ClaGerFans) May 3, 2023

Según el diario El Nacional, lo que llama la atención de las fotos es que en esa misma casa solía vivir el matrimonio antes de que Gerard Piqué oficializara a su nueva novia. Por lo que todo tipo de críticas empezaron a llegar.

“No es el pequeño balcón donde estaba la bruja mirando a casa de los padres de Piqué, es la gran terraza superior con vistas. Una mesa de madera gastada por la lluvia, señal inequívoca de que Shakira no tenía intención de renovar el mobiliario ahora que daba los dos”, apunta el diario sobre las imágenes.