El cineasta Jeff Baena, reconocido por dirigir películas como “Life After Beth” y “The Little Hours”, y ser esposo de la actriz Aubrey Plaza, fue hallado muerto el viernes 3 de enero en su residencia en Los Ángeles, a los 47 años.

Según TMZ, la policía y los bomberos llegaron a la casa de Baena a las 10:30 a.m., tras ser alertados por un asistente del director. Las autoridades confirmaron su muerte, indicando un presunto suicidio como causa probable.

Baena, que estudió cine en la Universidad de Nueva York, comenzó su carrera en Hollywood trabajando con directores destacados como Robert Zemeckis y David O. Russell.

Su colaboración con Russell fue clave, ya que coescribió el guion de “I Heart Huckabees” (2004), película que le permitió ganar reconocimiento.

Tras varios trabajos como guionista, Jeff se dedicó a la dirección, debutando con la comedia de terror “Life After Beth” (2014), protagonizada por su esposa.

La pareja inició su relación en 2011, pero se casó en mayo de 2021, aunque mantuvieron su vida privada en estricto hermetismo.

En una publicación en Instagram, Plaza reveló que había contraído matrimonio con Baena, refiriéndose a él como su “querido esposo”. Ambos trabajaron juntos en diversas películas, incluyendo “The End of Love” (2012) y “Joshy” (2016).

Además de Plaza, le sobreviven su madre Barbara Stern, su padre Scott Baena, su padrastro Roger Stern, su hermano Brad Baena y otros familiares cercanos. Todavía no se revelan los detalles oficiales de su fallecimiento.

En redes sociales, seguidores de Aubrey Plaza le expresaron su apoyo y condolencias. “No hay palabras que puedan tocar este doloroso momento”, comentó una usuaria, mientras que otro mensaje decía: “Toma todo el espacio que necesites para procesar esto”.