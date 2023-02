La conocida como ‘abogada de los pobres’, Laura Bozzo, le dedicó un tierno mensaje de cumpleaños a su hija Alejandra De la Fuente y aprovechó en mostrar fotos de ambas en su Instagram, donde elogió la belleza de su hija y presumió lo buena hija que fue cuando más la necesitaba.

Laura Bozzo utilizó su Instagram para expresar cómo fue su sentir cuando le revelaron que estaba embarazada de Alejandra De la Fuente, quien acaba de cumplir 33 años y es toda una hermosa jovencita.

“FELIZ CUMPLE. Me parece mentira aun recuerdo cuando me dijeron que estaba embarazada de ti no lo podía creer me estaba cuidando, pero Dios me tenía esta sorpresa que cambio totalmente mi vida. Siempre pegada a mi solo querías estar conmigo”, escribió Laura.

Madre e hija han sido muy unidas desde que Alejandra era muy pequeña incluso cuando la conductora de televisión fue encarcelada, fue su hija quien nunca se despegó de ella. “Te agradezco por que en las buenas y en las malas nunca me dejaste ni un solo instante sacrificaste muchas cosas por ser yo siempre tu prioridad. Hoy le doy muchas gracias a Dios por este regalo que me da fuerzas para luchar en mis peores momentos. Bendiciones y lo mejor del mundo para ti”, añadió.

¿A QUÉ SE DEDICA LA HIJA DE LAURA BOZZO?

Alejandra De La Fuente es una influencer relacionada al estilo de vida con más de 400.000 seguidores en Instagram, la también modelo muestra la lujosa vida y viajes que realiza de tiempo en tiempo. Además, en 2013 posó para la portada de Playboy.