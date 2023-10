Maju Mantilla bailó una de las danzas más representativas de nuestro país para promocionar el ‘Dpaso Fest’, primer concurso mundial con caballo de paso en Perú. La exreina de belleza se vistió con un elegante traje verde, el cual movió con delicadez y coquetería al igual que el típico pañuelo.

“Cuando a mí me dicen marinera, yo dibujo una sonrisa gigante en mi rostro y por supuesto no voy a decir no, siempre es un sí a la marinera como buena norteña. Ya he bailado en anteriores oportunidades cosa que no es fácil, pero yo estoy feliz de hacerlo”, dijo Maju.

“No tuve preparación. Me dijeron que para hoy teníamos que promocionar el concurso de marinera con caballo de paso y queremos que bailes, entonces dije... ¿en qué momento ellos darán la vuelta?, pero trate de hacerlo con mucha elegancia y coquetería”, agregó.

La conductora de ‘Arriba mi gente’ reveló que en los próximos días habrá más novedades que involucran a sus compañeros de set: “siempre hay sorpresas de todo el equipo, próximamente veremos a Santi, Fer o a Karina o también a todos juntos… para halloween o la canción criolla posiblemente tengamos algo preparado”.