Paloma Fiuza contó, a través de sus redes sociales, que fue sometida a una cirugía debido a una lesión que sufrió durante una competencia en ‘Esto es Guerra’. La chica reality agradeció a sus seguidores por las muestras de cariño que ha recibido.

“Quiero empezar agradeciendo todos los mensajitos de apoyo. Contarles que ya estoy operada y que ahora me toca un camino largo de recuperación. No les voy a mentir, estaba muy asustada y creo que aún no puedo creer lo que me pasó, pero las cosas pasan por algo y ahora me toca recuperarme y estar bien”, escribió la modelo brasileña en sus historias de Instagram.

“Gracias a todos por sus muestras de cariño. Para mí en este momento, cada mensaje está siendo muy importante. Los quiero muchísimo”, agregó.

Paloma Fiuza agradece a sus seguidores por los mensajes de cariño que recibió durante su operación. (Foto: Captura/Instagram)

¿QUÉ LESIÓN SUFRIÓ PALOMA FIUZA EN ‘EEG’?

Paloma Fiuza sufrió una rotura de ligamento y los meniscos tras una fuerte caída que tuvo durante uno de los juegos de ‘Estos Es Guerra’. La modelo no pudo evitar gritar desconsolada por lo que la competencia fue suspendida.

Los paramédicos ingresaron al set de inmediato para atender a la integrante del reality. Minutos después fue retirada del set en una silla de ruedas y trasladada a una clínica, donde viene recuperándose.