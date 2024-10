Marcelo Tinelli, conductor argentino, se pronunció tras el fuerte intercambio de palabras entre Milett Figueroa y Mimi Alvarado en ‘Cantando 2024′. La pareja de la modelo peruana prefirió no ahondar en el tema ya que involucra a dos personas que son importantes para él.

“Me enteré de todo, es un tema que tendrán que (...) son dos personas adultas. Lo tienen que resolver ellas , trato y con ‘El Tirri’ tampoco lo hablamos ¡eh! Te juro que tratamos de no hablar del tema”, dijo Tinelli en diálogo con el programa ‘Intrusos’.

“Yo las quiero a las dos. Una de ellas es mi mujer y la otra la de mi hermano, mi primo. Entonces, como es mi cuñada, yo respeto esas cosas”, aseguró Tinelli. “Por eso, intento no meterme ”, agregó.

La discusión entre Milett y Mimi

Como se recuerda, hace unos días, Milett y Mimi discutieron luego que la peruana calificará con cero la performance de Alvarado. Pero esto no habría iniciado allí, pues la rivalidad entre ambas parecería haber iniciado el verano pasado durante unas vacaciones en Punta del Este.

“¿Qué te duele Mimi? Si no pierdes la oportunidad de hablar de mí. Me sorprende que digas que te duele algo si no pierdes la oportunidad de despotricar gratuitamente, así que aprende a aceptar las críticas”, dijo Fuigueroa.

En medio de los ataques y defensas, y visiblemente cansada, Alvarado respondió: “¿Cuándo hablé de vos? Ya me la hiciste imposible en el verano, no me hagas imposible acá. Ya basta. Que no me busque porque me encuentra. No me arrepiento de nada de lo que dije, no me retracto”, afirmó con firmeza.