En la reciente edición de ‘Magaly Medina: Tv la firme’, el promotor de eventos de Puno, Duberli Leiva, reveló que Christian Cueva es quien maneja los contratos de Pamela Franco. Según mencionó, el futbolista fue quien recibió el dinero de la presentación de la cantante.

“(Cueva) Me dijo que él tenía más poder, que podía hacer lo que quiera. Si él decía que no se presente, Pamela no se presentaba y punto. Me recibió la plata, dio la orden y subió Pamela”, contó Leiva al programa de Magaly Medina.

En esa misma línea, señaló que la artista no quiso subir al escenario, pese a que se le dio adelanto. Añadió que Cueva quería 2,500 soles más del monto acordado para que Franco se presente.

Asimismo, agregó que aceptó pagar dicho monto tras las amenazas del futbolista y la molestia del público porque no iniciaba el show.

“ Él quería cobrarme demás, 2500 soles más querían cobrarme. Me dijo que él era quien decidía y me pidió que se le agregue algo porque, supuestamente, por el precio de la distancia, el viaje, todo eso. Me dijo: ‘Me tienes que aumentar’. (Yo respondí) ‘¿Por qué te tengo que aumentar? Yo tengo acá un contrato y lo estoy respetando’”, señaló.

Tras estas declaraciones, Magaly Medina criticó al popular ‘Aladino’ por tomar este tipo de decisiones en la carrera de Pamela Franco. Además, recalcó que el futbolista no sabe administrar absolutamente nada.

“Este hombre ha perdido muchas cosas. Según lo que nos hemos enterado, no puede ni siquiera mantener a sus hijos (...) Cueva ya está como un jugador del montón porque desperdició todas las oportunidades en viajes, mujeres y trago”, dijo la periodista.