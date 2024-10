No en vano repite varias veces en esta entrevista la frase “lavado de cerebro”. Eso fue lo que propició todo para Jan Broberg (Idaho, 1962). La actriz, productora y activista estadounidense es dueña de una historia cruel, pero que, contada de forma adecuada –según afirma a continuación—puede ayudar a que otras víctimas alrededor del mundo no se sientan solas y emprendan un camino de sanación.

Fue a inicios de la década del setenta que Jan se convertiría en la obsesión de un pedófilo sin escrúpulos: Robert Berchtold. Veintisiete años mayor que la entonces adolescente, este depredador no necesitó grandes estrategias para acercarse a su víctima. Le bastó ser un vecino de confianza, el amigo que todos hubieran querido cerca, para dejar un rastro de violencia atroz.

LA NECESIDAD DE CONTAR SU HISTORIA

El documental “A friend of the Family: True Evil”, recientemente estrenado en Universal+, no es, en absoluto, el primer intento de Broberg por abrir su pasado ante el público en general. En una entrevista exclusiva para Saltar Intro de El Comercio, la actriz de 62 años revela que fue tras convertirse en madre de su primogénito (Austin), a los 27 años, que decidió ser un medio a través del cual muchas víctimas como ella, puedan sentirse identificadas y tratar de salir adelante.

“Cuando mi hijo nació solo quería protegerlo y ayudar a que el mundo sea un lugar más seguro para él. Fui invitada a relatar mi historia en un círculo de lectores en Disney, Florida. Decidí contar lo que me sucedió porque sentí que era necesario que el mundo lo sepa, pues así podría ayudar a mucha gente a no sentirse sola, y a que comprendan que siempre habrá esperanza para sanar, y para cerrar un ciclo de violencia”, manifiesta.

Jan Broberg y su familia, además de la conductora Susan Canning en una escena del documental "A friend of the Family: True Evil" de Universal+. / Peacock

Tras esta experiencia, Broberg emprendería un camino largo, pero a la larga enriquecedor. Lo primero sería como parte de “Inocencia Robada: la historia de Jan Broberg”, el libro que su madre publicaría en 2003. En dicho texto --disponible en inglés y en Amazon-- Mary Ann Broberg recoge toda la información que su hija le dio tras múltiples conversaciones. Aunque el volumen omite el papel de Bob Broberg en toda esta oscura historia, sería el puntapié inicial de algo más grande.

A una entrevista con el mediático Dr. Phil, emitida en octubre de 2017, le sucedería –tal vez—lo que más atención del público ha generado hasta hoy: “Abducted in Plain Sight”, un documental de Netflix dirigido por Skye Borgman en el que, a lo largo de 91 minutos, el televidente ve desmenuzado el caso de este pedófilo escondido bajo el manto del vecino gentil y preocupado.

UN DEPREDADOR Y MANIPULADOR

‘B’, como se hacía llamar ‘de cariño’ el pedófilo Robert Berchtold secuestró en dos ocasiones a Jan Broberg. Tras ganarse su confianza y la de sus padres, insistió para llevarla una tarde a su clase equitación. Aunque el padre, Bob, inicialmente rechazó el ofrecimiento, fue Mary Ann quien le daría el sí al depravado. Berchtold se llevó a la adolescente Jan tan lejos como pudo. En una casa rodante ambos atravesaron juntos la frontera con México, llegando hasta Mazatlán. Un mes después sería capturado por el FBI, pero ya era tarde, el abuso había sido perpetrado sin contemplaciones.

Luego del éxito del documental de Netflix, la historia de Broberg tomaría otros aires. Ya convertida en actriz y productora, la natural de Idaho aceptó sumarse al equipo de “A friend of the Family” (Universal+), una serie de 9 episodios en los que actores de prestigio darían vida a todos los protagonistas de su terrible historia. A cargo del proyecto, el premiado guionista Nick Antosca.

“Ellos me invitaron al cuarto de escritores. Pude conversar y asegurarme de que la historia se contase de la forma correcta. Y se sintió muy bien tener una serie de nueve episodios con actores premiados por la Academia que se encargaron de interpretarme a mí, a mis padres, a mis hermanos, a mis amigos y hasta a mis vecinos de la Iglesia. Entiendo que se han adecuado algunas cosas, pero es que es una historia inmensa, que transcurre en nueve años”, refiere en otra parte de su diálogo con Saltar Intro.

Una escena de la serie "A friend of the Family", que en nueve episodios cuenta la historia del abuso a Jan Broberg. / Peacock

“No se trataba solo de colocar una cosa fuerte tras otra, porque ciertamente así no es cómo van estas historias. Se trataba de algo que tomó tiempo, de un desarrollo metódico, de la manipulación de un depredador que estaba vulnerando una infancia. Y además era alguien que conocía. Con la serie puedes entender cómo todo esto podía ocurrirle a una familia normal que va a la iglesia los domingos y cena en una misma mesa, tal como era mi familia. Y ese hombre vio la oportunidad, y nos explotó a todos, nos manipuló”, añade la actriz estadounidense.

A cargo de interpretar al pedófilo Robert Berchtold quedaría Jake Lacy. Frente a él, Colin Hanks daría vida a Bob y Anna Paquin a Mary Ann, los padres de Jan, quien en sus distintas etapas vitales sería interpretada por Hendrix Yancey y Mckenna Grace. Con un elenco así, todo sería más fácil.

Jan Broberg junto a Nick Antosca, con quien hizo posible la serie "A friend of the Family". / PEACOCK

LA POSIBILIDAD DE SALVAR OTRAS VIDAS

¿Cómo una adolescente puede terminar dependiendo de un depredador con inexplicable facilidad? Aquí vuelve lo que Broberg denomina “lavado de cerebro”. Berchtold ideó un plan cuya lógica tal vez responde a circunstancias muy singulares. Secuestrada en la casa rodante, la hija de Bob y Mary Ann escuchaba repetidamente a supuestas voces extraterrestres mencionándole que era parte de un plan para procrear junto a ‘B’ a un niño capaz de salvar el mundo.

Imaginarse como una especie de ‘enviada’, sin embargo, no bastaba para que la adolescente se calle y guarde ese secreto bajo siete llaves. A la mentira de esa absurda grabación se le sumarían amenazas que implicarían a su hermana menor. Con miedo a que algo malo le pueda pasar, Jan optó por aceptar y creer. Solo así, el pedófilo –otrora noble amigo de la familia--pudo dormir y abusar de ella en diferentes ocasiones durante esas semanas que pasaron juntos en el vehículo.

El desenlace de Jan como vocera del horror bien podría ser “Un amigo de la familia: verdadera maldad” (“A friend of the Family. True Evil”), el documental de Universal+ ya disponible en América Latina que muestra a la actriz contando lo ocurrido, rodeada por su hijo, madre y hermanas. En 89 minutos, la periodista Andrea Canning lleva a Jan de la mano por cada uno de los lugares en los que Berchtold la arrastró por un ciclo de violencia que parecía no tener fin.

También se repasa cómo el depravado se involucró sexualmente con los padres de Jan, para que cuando estos decidan denunciarlo, él utilice un arma artera: el chantaje. Entre idas y vueltas, el culpable de estos abusos solo pasaría un par de semanas en prisión. Y en 2005 se suicidó sin tener una condena justa.

Jan Broberg dedica su vida a contar su historia para así ayudar a otras víctimas. (Peacock) / PEACOCK

Su hogar en Pocatello, Idaho, la casa rodante que usó el pedófilo ‘B’ para llevarla hasta Mazatlán con la intención de casarse con ella, la Iglesia, y otros espacios se convierten en escenario de descripciones absolutamente duras pero que, sin embargo, albergan un mensaje que Jan intenta dejar lo más claro posible en cada diálogo con la prensa o el público en general:

“Vean la serie y luego el documental, porque en ambos descubrirán que un depredador puede ser alguien que conoces, una persona que está a tu alrededor. Pienso que el fin de hablar de esto es evitar que otras familias pasen por una situación parecida y, asimismo, dejar un mensaje de que sí es posible sobrevivir y sanar”, concluye.

A FRIEND OF THE FAMILY: True Evil/UNIVERSAL+ Sinopsis: Como complemento de la exitosa serie dramática limitada de "A Friend of the Family" (2022), este documental explora más a fondo la historia de Jan Broberg, quien fue secuestrado y abusado sexualmente por un amigo de la familia, Robert Berchtold, hace casi 50 años. Elenco: Jan Broberg, Mary Ann Broberg, Susan Canning Calificación: 4 de 5 estrellas