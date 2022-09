Shakira ofreció a una reveladora entrevista a la revista ELLE, la primera tras su mediática separación de Gerard Piqué en la que no solo se sinceró sobre sus sentimientos como mujer por la ruptura con el futbolista, sino también habló de sus hijos y cómo se han vito afectado por todo este mediático proceso.

“Ha sido difícil no solo para mí, sino también para mis hijos. Increíblemente difícil. Tengo paparazzi acampando frente a mi casa, 24/7. Y no hay un lugar donde pueda esconderme de ellos con mis hijos, excepto en mi propia casa. Ya sabes, no podemos dar un paseo por el parque como una familia normal o ir a tomar un helado o hacer cualquier actividad sin que los fotógrafos nos sigan”, reveló.

“Así que es difícil. Y he tratado de ocultar la situación frente a mis hijos. Intento protegerlos, porque esa es mi prioridad en la vida. Pero luego, en el colegio, escuchan cosas de sus amigos o se encuentran con noticias desagradables en internet, y simplemente les afecta, ¿sabes?”, agregó. También fue consultada sobre cómo ha manejado este momento tan difícil con sus hijos.

“Intento ocultarles la situación tanto como puedo. Es realmente molesto para dos niños que están tratando de procesar la separación de sus padres (...) El trato de la prensa ha sido muy difícil y muy invasiva para mis hijos. Ellos no merecen sentirse observados cada segundo, fotografiados en el colegio o perseguidos por paparazzi. Se merecen una vida normal”, dijo.

“Independientemente de cómo terminaron las cosas o cómo nos sentimos Gerard y yo como exparejas, él es el padre de mis hijos. Tenemos un trabajo que hacer para estos dos niños increíbles, y tengo fe en que descubriremos qué es lo mejor para su futuro, sus propios sueños en la vida y cuál es la solución justa para todos. Y espero y agradecería si nos dieran el espacio para hacerlo en privado”, finalizó al respecto.