Ale Venturo ofreció sus primeras declaraciones luego de anunciar el fin de su relación con el futbolista Rodrigo Cuba. En conversación con el programa “Amor y Fuego”, la empresaria confesó que idealizó su relación con el futbolista y que está cansada de que la culpen de todo lo malo que sucedió durante su romance con el popular ‘Gato’.

“Ahora yo soy la culpable, mejor dicho, que yo me metí con un ‘pata’ que no tenía por qué meterme porque estaba en despecho, o sea, nada que ver, y encima de todo, yo lo amarré como si fuera Cristiano Ronaldo, me ha mandado él un texto como diciendo: ‘ah, estás hablando´”, confesó Venturo.

Asimismo, la empresaria reveló que el futbolista la celaba con su exesposo y padre de su primera hija Daniel León. Según confirmó, Rodrigo Cuba no toleraba que se llevara bien con él.

“Rodrigo nunca lo ha soportado a él... Le ha tenido siempre celos. Dice que no es celoso, pero sí tenía celos. No soportaba que yo me lleve súper con él”, confirmó Venturo.

Por otro lado, Ale Venturo también señaló que tiene mucho miedo a la familia del futbolista, sobre todo a su padre, Jorge Cuba.

“Tenía miedo de terminar porque él me decía: ´¿Tú que crees? yo tengo tenencia compartida con... ¿no me la van a dar con la bebé?´ Me advertía como para que yo tenga cierto temor, yo creo, a parte una tenencia compartida puede ser escrita y puede ser como la estamos llevando él (Daniel) y yo, no hay una regla, de tal día... pero él sí, que 3.5 minutos más, que minutos menos, es una obsesión ya rara”, reveló.

Ale Venturo confirma fin de relación con el Gato Cuba