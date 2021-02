Conforme a los criterios de Saber más

“Andrea”, espacio que Andrea Llosa conduce por ATV, se internacionaliza. A través de la señal de Telesiete llegará a Guatemala y en los próximos días se verá también en Nicaragua, República Dominicana y Costa Rica. La presentadora de TV confía en que, en esta nueva etapa, la veracidad de los temas que presenta en su talk show marcarán la diferencia con la competencia.

-¿Las ediciones que se verán en Guatemala son las que se han visto en Perú?

Así es, son las mismas, porque tanto en Perú como en Guatemala existe machismo, relaciones tóxicas, problemas de paternidad, mujeres que se sacan la mugre trabajando para sacar adelante solas a sus hijos porque la pareja les abandonó.... Si se tratara de “Nunca más” (programa dominical de Andrea), probablemente tendríamos problemas porque los temas relacionados con el Ministerio de la Mujer y el Poder Judicial se manejan de manera distinta en cada país.









-”Caso cerrado”, el programa de Telemundo conducido por Ana María Polo, expone casos sobre personas en litigio y funciona muy bien en Perú...

Existen muchos talk show afuera, pero nuestros casos son reales, los de la doctora Polo, no. Ella misma ha dicho que algunos de los casos de su programa han sido ficcionados con la colaboración de actores. Nosotros trabajamos con la comisaría, con un laboratorio de prestigio, que es el mismo con el que trabaja el Poder Judicial. Desde ya ese es un plus muy bueno.

-¿Cómo consigues los casos de “Andrea”? ¿Los participantes reciben una retribución económica a cambio?

Todas las historias nos llegan a través de WhatsApp, Facebook, Instagram o correo electrónico. Lo que hacemos nosotros es contactarnos con las personas, luego el equipo de investigación verifica si los casos son reales. No le pagamos a nadie, el único beneficio que obtienen es el tema legal, psicológico o el ADN. Ellos no vienen en busca de plata, de un carrito (sanguchero), de un televisor o una casita; lo que encuentran en el programa es una ayuda o solución a sus problemas, saben que no los vamos a abandonar.

-¿Cómo logras convencer a la parte acusada de ir al set?

Lo hacen voluntariamente porque también tienen ganas de solucionar sus problemas, de contar su verdad. Ambas partes están hartas de vivir como viven. También tiene que ver con la confianza y credibilidad del programa. Siento que las personas que llegan a “Andrea” ya intentaron todo, están en lo último de lo último. Por eso algunos casos tienen solución y otros no. Todo no es por plata, este es un ‘chambón’ bien jodido, yo termino agotada con lo que se vive en el set.

-¿Cómo haces para que esa carga emocional no te afecte a nivel personal? ¿Cómo haces para no llevarla a casa?

La llevo a mi casa, pero no me casé con un contador o un abogado (es camarógrafo), mi esposo entiende perfectamente en qué consiste esto. Además, estudio coaching, para tratar de que no me afecte mucho.

-Durante estos dos años de “Andrea”, ¿qué caso te afectó más?

Han sido dos casos. La reacción de ‘Robotín’ (Alan Castillo) al enterarse que dos de sus tres hijas no eran suyas, me conmovió bastante. Y el caso de un señor de la Fuerza Aérea que también fue al programa por el tema de ADN. Creía que su hija de un año no era suya, pero estaba seguro de que la niña de 11 sí lo era. Y resultó ser al revés. Le había dado todo su amor a la mayor y no a la bebé. Cuando supo la verdad, se tiró al piso, le faltaba el aire, fue muy duro.

-Hay gente que critica la exhibición pública de la vida íntima en tu programa. ¿Cómo respondes a las críticas?

Al inicio me afectaban, pero después de diez años entiendes que tienes que tomarlas con pinzas. Algunas críticas, las que son con respeto, las que me sirven para mejorar, las tomo en cuenta; pero aquellas que son irrespetuosas y provienen de gente que ni siquiera ve el programa, prefiero no hacerles caso.

-¿Algún programa se te escapó de las manos?

Varios, sobre todo al principio, en “Nunca Más”. Era muy intensa, he tenido broncas memorables, mi productora intervenía, me llamaba la atención. Últimamente estoy muchísimo más calmada.

-¿Siempre has tenido esa personalidad?

Siempre he sido así, en el colegio cuando mi grupo peleaba con otro, a mí me ponían al frente para conciliar. Por eso siempre digo que el programa calzó bastante bien con mi personalidad. Pero eso no significa que no sea divertida, tampoco es que ande molesta por el mundo todo el tiempo.

-¿Alguna vez recibiste amenazas?

Me han amenazado, pero no estoy pensando en que algo me puede pasar, no me da miedo. Además, no salgo y si salgo lo hago con mis hijos y mi esposo. En estos diez años que estoy en televisión, la gente en la calle solo se me ha acercado con buena onda, nadie ha tratado de hacerme daño.

-¿Aceptarías ocupar un cargo político?

Nunca, ni muerta. Me gusta lo que hago, desde la plataforma en la que me encuentro puedo ayudar a muchas personas, no quiero estar metida en política, no calzo en esa vida. En algún momento me lo han propuesto, pero ni siquiera les dejé terminar de hablar. Lo que queremos hacer con mi productora es un programa divertido, que salga en el día. Ese tema está pendiente.

Corrección: Originalmente el titular indicó, de manera errónea, que Andrea Llosa criticó a la doctora Polo. Subsanamos el error.

