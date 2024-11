Tras aparecer sobre un escenario al lado de Christian Cueva y dar a conocer su relación ante el mundo, la cantante Pamela Franco reapareció para ofrecer una entrevista a un programa de YouTube, donde habló de su vida personal y recibió una emotiva sorpresa de parte del futbolista peruano.

La cantante de cumbia se sentó en el set de “Sin Lenguas en los Pelos”, programa de YouTube conducido por Carloncho y Renzo Winder, para hablar de las imágenes que confirman su relación con Christian Cueva.

En un momento de la entrevista, Carloncho llamó por teléfono a Christian Cueva, quien contestó sin problemas y explicó que estaba en un avión a punto de viajar a Trujillo para estar con su familia. Eso sí, no tuvo reparos en responder que está feliz de apoyar a su nueva pareja.

“Es parte de la vida, estamos ahí siempre con ella, apoyándola y feliz por eso, feliz por todos sus éxitos”, dijo el futbolista.

“Quiero hacer las cosas bien con ella y las cosas bien en mi vida. Siempre voy a querer mejor para ella y la amo con toda mi alma”, añadió en su declaración, dejando en claro que mantiene una relación con Pamela Franco.

¿Cómo reaccionó Pamela Franco?

Por su parte, Pamela Franco quedó sorprendida por las palabras de Christian Cueva y se mostró nerviosa en lo que siguió de la entrevista. “Es que no sé qué decir... me dejó fría, siempre me pone así. No me ha desgradado que lo diga, jamás, pero no sé qué responder”, declaró.

Cabe señalar que Pamela Franco también aclaró que ella no rechazó el beso que le dio Christian Cueva sobre el escenario de una discoteca en Santa Clara. “No lo he rechazado, él me pone nerviosa”, aseguró.

