La joven modelo y empresaria Brunella Horna reapareció en la televisión este lunes 14 de agosto en el programa “América Hoy”. Su regreso llegó acompañado del anuncio de su embarazo, ahora está en la dulce espera de un bebé con su novio Richard Acuña.

La expresentadora de televisión volvió al programa del que fue conductora luego de cuatro meses. Brunella apareció en escena con un traje rosado y una notable pancita de embarazo, recibiendo el emotivo saludo de sus compañeros.

Al iniciar su descargo, Brunella Horna se disculpó con sus compañeros Ethel Pozo, Janet Barboza, Christian Domínguez y Édson Dávila, quienes se vieron expuestos a las críticas por no revelar el motivo del alejamiento de la empresaria de su programa.

En medio de un emotivo momento, Brunella Horna confesó que ellos primeros meses de su embarazo tuvieron muchas complicaciones. Según dijo, le prohibieron incluso “ir hasta el baño”.

“Yo he sangrado 4 meses y medio. Como mamá primeriza no sabía, quería hacer mi vida normal, por eso me retiro (del programa). Yo estaba mal dos semanas, me recuperaba, salía y luego recaía… Los 9 kilos me han subido por todos lados”, contó Brunella.

“Es un bebé muy esperado, muy soñado, nos demoramos un año en que salga yo embarazada”, añadió Brunella Horna, quien recibió los tiernos consejos de sus compañeros que ya son padres.

Brunella Horna reaparece en 'América Hoy'

Como se recuerda, Brunella Horna anunció su alejamiento de “América Hoy” el pasado mes de abril a través de una llamada telefónica. En aquella oportunidad empezaron a surgir los rumores de su embarazo; sin embargo, no fue revelado hasta ahora.