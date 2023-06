Tras los rumores sobre su posible embarazo, Brunella Horna se encuentra alejada de las cámaras, pero aun así los medios de comunicación hablan sobre ella. Tal es el caso de los conductores de América Hoy, quienes intentaron conversar con la ‘Baby Brune’ vía teléfono y terminaron sorprendidos porque les colgó la llamada.

Y es que Ethel Pozo, Janet Barboza, Edson Dávila y Valeria Piazza se quedaron con la boca abierta luego que la esposa de Richard Acuña no les atendiera la llamada telefónica en pleno programa en vivo.

“Contesta Bubu, no nos dejes en el aire, que roche nos va dejar en visto” indicó Janet Barboza, “Ella no ha dicho que todos los días nos ve, llámenla y pásenle la voz a Brunella Horna (...) Nos colgó, ¿En qué momento pasó esto? “, indicó Ethel Pozo.

¿Embarazada?

En las últimas semanas han sido fuertes los rumores sobre el posible embarazo de la ‘Baby Brune’, pues ha sido vista en más de una ocasión con zapatos bajos y la señal más precisa fue cuando Richard Acuña, su esposo, fue captado acariciándole su vientre.

Este secreto a voces se dio luego que Brunella anuncie que se daría un tiempo fuera de las cámaras y, aunque no confirmó su regreso, aseguró que esto dependerá de su salud.

“Yo no les puedo decir en qué fecha puedo regresar porque es algo que escapa de mis manos, por más esfuerzo que esté haciendo, hasta que mi médico no me diga, yo no puedo dar una fecha”, dijo la modelo en aquel entonces a ‘América Hoy’.