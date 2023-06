Pablo Villanueva, más conocido como ‘Melcochita’ decidió suspender sus shows en Estados Unidos debido al fallecimiento de su hermana mayor, Balbina (92). En una reciente entrevista, el cómico reveló que la veía como figura materna.

“A toda la gente, me siento muy apenado por mi hermana. Tenía 92 años, era como una segunda madre, inclusive, he tenido que dejar contratos. Los empresarios han puesto que estoy en duelo. Me quieren tanto que aceptan, pero ya tengo que regresar el 12 a New York”, declaró para el diario ‘La República’.

También reveló que se enteró de la muerte de su hermana durante un almuerzo familiar. Fue su hija Elizabeth quien le contó lo sucedido. ‘Melcochita’ aprovechó en recordarla con cariño.

“Estaba con mi hija Susan en la casa, contentos porque habíamos hecho una comida para toda la familia y mi hija Elizabeth llorando me dice que mi hermana se había despedido, que le había agarrado la mano y como que ella le dijo te voy a hacer el anís y ya no estaba”, manifestó.

“Mi hermana era una cantante extraordinaria, pero en ese tiempo había mucha discriminación. Ella era una cantante de música de bolero, criolla, lamentablemente, no había apoyo”, agregó.