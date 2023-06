Alfredo Benavides se presentó en la última edición de ‘Magaly TV: La firme’ para contar su verdad sobre la relación con Gabriela Serpa. El cómico admitió frente a cámaras que llama “amor” a su compañera.

“Hoy día me tocó llevar cau cau con y patita con maní. Entonces le digo: ‘amor’, para que veas que no le estoy haciendo la ley del hielo. Le dije: ‘no quieres un poco de cau cau’ y ella me dice: ‘Alfredo, no soy tu amor’”, contó el cómico.

Ante esta declaración, Magaly Medina decidió ponerlo en su sitio y defendió a la modelo. “Le dices amor todavía, desgraciado porque la sigues alentando”, le dijo en un inicio.

No quiere una relación abierta

Hace unos días, Alfredo Benavides dio afirmó ante las cámaras del programa de espectáculos que podría conquistar a Gabriela Serpa, pero después dejó en claro que todo era una broma.

“Esa vez dije que quería una relación abierta, pero es algo que no me gustaría y tampoco me gustaría que mi pareja sea poliamorosa. Entonces, solo era una broma que hice para el programa. Si yo comienzo a interesarme en una persona, yo podría conquistarla en buena onda y sin hacerle daño. Hay muchos hombres que ven a una mujer despampanante y luego logran el objetivo y chau. Yo no haría eso jamás”, dijo el comediante.