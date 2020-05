A través de su cuenta personal de Facebook, el cantante peruano Pedro Suárez Vértiz dedicó un extenso mensaje a Jimi y Lucy, sus dos gatos que se han vuelto la compañía perfecta para él y su familia en tiempo de cuarentena.

“Con ellos no es. Jimi (abajo) y Lucy, mis amados gatos, no entienden de coronavirus. Pero son felices con la cuarentena, porque tienen a toda la familia en la casa. Nadie viaja, nadie estudia ni trabaja afuera”, dijo en las primeras líneas de su texto.

El intérprete de “Cuando pienses en volver” también se refirió a los beneficios que tiene tener como mascota a un gato, pues señaló que son independientes y que no necesitan salir a pasear.

“Ellos son la mascota perfecta para los tiempos actuales. Se bañan solos, no te piden los saques a pasear, hacen sus necesidades en su bandeja de arena, y encima las entierran con sus patitas. Son unos peluches andantes, y siempre están a tu lado haciendo lo que mejor saben hacer: acompañar. Son unos adornos que aman”, agregó.

Pedro Suárez recomendó a sus miles de seguidores animarse a ter un gato porque son un “refugio contra las tensiones y penas de la vida. Hasta los psicólogos los recomiendan para combatir el estrés”.

Finalmente, Pedro Suárez sostuvo que una casa sin gato no es un hogar. “Para mí, casa sin gato, no es casa. Respeto y me encanta que tengas un Gran Danés en tu departamento, pero intenta tener un gatito también. Verás que son cero chamba”, añadió.

