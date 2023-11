La modelo Deysi Araujo cambió de aires y dejó su casa en San Juan de Lurigancho para mudarse a un departamento exclusivo en San Isidro; sin embargo, no ha sido recibida de la mejor manera por sus nuevos vecinos, a quienes acusa de discriminación.

Según contó en una reciente entrevista para “Magaly TV, la firme”, sus vecinos no le permiten realizar reuniones e incluso les tomaron fotografías a sus invitadas Paloma de la Guaracha y la ‘Negra’ Petróleo, a quienes cuestionaron.

Según dijo Magaly Medina, la presidenta de la junta de propietarios del edificio habría discriminado a un chamán que Deysi Araujo contrató para “limpiar” su nuevo departamento. Al hombre solo se le permitió el ingreso cuando se quitó el sombrero.

“Creo que se están excediendo demasiado. Me han dicho que no se puede grabar, que no se pueden hacer escándalos. La verdad es que a veces pienso que hay exageraciones. Soy una persona súper pacífica, me gusta vivir en tranquilidad y aquí ya es demasiado... Desde que llegué, me tienen alergia”, dijo Deysi Araujo al programa de Magaly Medina.

Cabe señalar que, mientras se realizaba la nota para el programa “Magaly TV, la firme”, el serenazgo del distrito llegó para hacer una intervención. Al parecer, algún vecino no estaba de acuerdo con los invitados de Deysi Araujo, a quienes le solicitaron que abandone la zona.

