La modelo peruana Ducelia Echevarría se pronunció luego del ampay que protagonizó junto a su expareja, el empresario George Isaac Jaico Uribe, quien estaba casado y convivía con otra mujer.

Por ello, en declaraciones para un programa de Panamericana TV, la exchica reality aseguró que desconocía el estado civil de Jaico Uribe, por lo que, tras las imágenes reveladas por Magaly TV la Firme, puso fin a su relación.

“Yo estaba conociendo a esta persona, cuando dos personas deciden conocerse se inicia algo bonito y yo simplemente no soy el FBI para ir investigando. Me dejé llevar, sí mantuve una relación con él, salimos, nos estuvimos conociendo (...) no soy una chica tóxica, no ando investigando a la persona con la que salgo”, dijo la joven.

Por otro lado, Echevarría indicó que tuvo pocos encuentros con George y que los fines de semana no la pasaban juntos, debido a esto, ella habría pedido ignorado la relación matrimonial de su expretendiente.

“Lo que he vivido con él, no tengo idea de lo que él hacía después. Me voy a mi casa y a partir de ese momento yo no sé nada. Los pocos momentos que hemos compartido, me deja en mi casa, me voy y listo . Lo vengo conociendo desde el año pasado, diciembre”, complementó.

Ducelia Echevarría le pone punto final a su relación con empresario casado





Como se recuerda, en las imágenes compartidas por Magaly Medina en su programa, Jaico Uribe es un empresario que brindó servicios a la Municipalidad de Ventanilla, además tiene un hijo con su actual esposa, con quien además convive.

En la noche del ampay, las cámaras pudieron anotar que tras dejar a Ducelia en su casa de Magdalena, el empresario fue hasta la vivienda que comparte con su esposa, por lo que se interpretó una infidelidad por parte de George.

Ante ese panorama, la reciente conductora de televisión indicó que ya no tiene un vínculo sentimental con Jaico Uribe. ”Estuve conociéndolo. ‘Estuve’, lo vuelvo a repetir, hasta aquí (llegó), listo. Si los medios quieren hablar de mi y generar con eso, pueden opinar lo que quieran, estoy tranquila con mi conciencia”, dijo.