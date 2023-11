Ducelia Echevarría ha sido vinculada sentimentalmente con Luis Urruti, jugador de Universitario. Esto se da luego que los presentadores de ´Préndete’ cuestionaran, el último lunes 6 de noviembre, a la exchica reality por compartir una fotografía junto al deportista.

En ese entonces Echevarría evitó hablar de su vida privada y pidió que no se le vincule con algún futbolista. Asimismo, resaltó que Urruti tiene esposa.

“Como les encanta, no voy a hablar de mi vida privada. […] Por favor no pongan nombre, no quiero que pongan nombres en mí, no soy nada futbolista, y así tiene esposa, no sé nada”, dijo fastidiada la modelo.

Tras esta declaración, la modelo volvió a ser invitada, este miércoles 8, al mencionado programa y negó tener una relación con delantero del cuadro crema. También recalcó que no hablará más sobre su vida privada.

“Quiero aclarar que yo no tengo ningún tipo de relación con el jugador de futbol Luis Urruti. Obviamente se hizo el comentario y hubo especulaciones, pero yo no tengo que dar explicaciones o decir algo de mi vida privada. […] No tengo absolutamente nada con él. Sé que el jugador tiene pareja y no tiene nada que ver conmigo”, dijo.