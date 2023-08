El exarquero de Sporting Cristal y la selección peruana Erick Delgado reveló que lo llamaron para formar parte de la primera temporada de “El Gran Chef Famosos”; sin embargo, por una cuestión de tiempos no aceptó la propuesta de ingresar a la televisión.

Durante la reciente transmisión del programa de YouTube “Erick y Gonzalo”, el exarquero de la selección reconoció que lo llamaron hace algunos meses, pero que tenía un viaje programado por el que no aceptó la oferta.

“Me llamaron, pero en mayo me parece que estaban armando la primera temporada, entre marzo y mayo. Me llamaron y me dijeron que tenía que haber empezado ahí nomás, me llamaron un miércoles y tenía que empezar ya a grabar. Yo no podía porque tenía que viajar, no pude”, contó Delgado.

Asimismo, Erick Delgado se mostró sorprendido por la gran demanda de tiempo que conlleva grabar el programa en vivo, ya que le informaron que podría grabar más de 5 horas, a lo que dijo: “No llego, no la hacía, muy difícil”.

Como se sabe, el programa “El Gran Chef Famosos” presenta a conocidos personajes de la farándula local dando su mejor esfuerzo por cocinar ante un riguroso jurado. Este lunes 14 de agosto debutó el primer episodio de la tercera temporada del programa de Latina.

