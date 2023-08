El telón final de la esperada segunda temporada de ‘El Gran Chef Famosos’ se alzó con la emocionante batalla culinaria entre Natalia Salas y Ale Fuller, pero lo que los espectadores no vieron en pantalla fue el vertiginoso mundo detrás de cámaras que pudo captar el productor general del show, Ricardo Morán. En esta nota te contamos lo que dijo en relación a la grabación de la gran final.

CÓMO SE VIVIÓ DETRÁS DE CÁMARAS LA FINAL DE EL GRAN CHEF FAMOSOS 2, SEGÚN RICARDO MORAN

La emoción culinaria alcanzó su punto cúlmine el pasado 12 de agosto con la espectacular final de la segunda temporada de ‘El Gran Chef: Famosos’, donde la talentosa Natalia Salas se coronó como la ganadora tras vencer a la actriz Ale Fuller en un duelo gastronómico de alta intensidad. Sin embargo, tras bambalinas, un mundo de preparativos y dedicación se escondía detrás de cada exquisito plato. El productor general del show, Ricardo Morán, desveló los entresijos del set en una intrigante mirada a lo que ocurrió antes de la grabación de la gran final.

A través de TikTok, Morán compartió un recorrido visual en el que se pudo vislumbrar cómo todo el equipo de producción se esforzaba meticulosamente para que cada detalle estuviera en su lugar antes de que comenzara la batalla culinaria.

En medio de la adrenalina, el productor destacó la labor esencial de Héctor Lizárraga, el encargado de la cocina, quien preparó con maestría una causa rellena de langostinos que serviría como modelo.

Morán no dejó pasar la oportunidad de mostrar el detrás de cámaras de la evaluación del jurado, resaltando que detrás de ‘la última cena’ se encontraban nada menos que 19 personas, subrayando la inmensa dedicación y pasión que impulsa este popular reality gastronómico hacia su éxito culminante.

QUÉ DIJO NATALIA SALAS TRAS GANAR EL GRAN CHEF FAMOSOS 2

La actriz Natalia Salas terminó rompiendo en llanto tras obtener el título de la segunda temporada de “El Gran Chef: Famosos” y agradeció a todas las personas que confiaron en su persona. Tras una final intensa, se logró imponer a su rival Ale Fuller.

“Si yo pude, todos pueden. Los sueños se hacen realidad si trabajamos con esfuerzo, con dedicación y con respeto. Todo se puede lograr”, empezó diciendo la reciente campeona.

Posteriormente, Natalia Salas dijo estar cargando el trofeo sin saber que podía cocinar al recordar los momentos difíciles que le tocó vivir hace algunos meses a consecuencia del cáncer de mama.

También extendió sus palabras hacia los jurados Giacomo Bocchio, Nelly Rossinelli y Javier Masías por todas sus enseñanzas.

“Muchísimas gracias por escoger mi plato. Muchísimas gracias por hacerme regresar en el repechaje. Muchísimas gracias por demostrarme que puedo ser una buena cocinera. Ustedes son unos grandes maestros y creo que soy buena alumna, porque sin los consejos de ustedes, sin el acompañamiento, sin el cariño, yo no podría estar aquí parada”, apuntó la actriz.

“Este último año ha sido increíble. He pasado por cosas que no sabía que podía soportar y estoy cargando esta olla aun cuando no sabía que podía cocinar. De verdad, muchísimas gracias por quien sea que haya pensado en mí para estar parada en esta cocina”, agregó Natalia Salas.

QUIÉN ES NATALIA SALAS

Natalia Salas es una actriz peruana reconocida por su participación en producciones de televisión, teatro y cine en Perú que ha desarrollado una destacada carrera en el mundo del entretenimiento y el arte.

Natalia Salas es conocida por su versatilidad actoral y su capacidad para interpretar una amplia gama de personajes en diferentes géneros. Ha participado en diversas telenovelas, series de televisión y obras de teatro en Perú. Su talento y carisma la han llevado a ganarse el reconocimiento y el cariño del público peruano.

Se debe tener en cuenta que Natalia Salas también es conocida como una de las figuras públicas peruana que superó el cáncer, una historia de triunfo y valentía por la que muchos peruanos también la recuerdan y siguen.

SOBRE LA TERCERA TEMPORADA DE EL GRAN CHEF FAMOSOS

Tras confirmarse la tercera temporada de “El Gran Chef Famosos”, el programa de Latina anunció el nombre de sus seis primeros participantes, quienes competirán por llevarse el trofeo de campeones de la próxima entrega del reality de cocina.

A través de un video promocional en el canal se anunció a los seis primeros participantes de la tercera temporada, ellos son: Leslie Stewart, Santi Lesmes, Sirena Ortiz, Rocky Belmonte, Mariella Zanetti y el tiktoker Josi Martínez.

Por si fuera poco, el avance del programa también confirmó la continuidad de José Peláez en la conducción, de quien se tenía dudas sobre su continuidad hasta el momento.

“Tranquilos, que no panda el cúnico. Esta carrera aún no termina. Prepárense familias peruanas porque esta temporada el caos continúa y la diversión también”, expresó Peláez durante la promoción.

Cabe señalar que, si bien se han confirmado a los seis primeros participantes, todavía falta revelar el nombre de los otros seis competidores que buscarán llevarse el trofeo de la tercera entrega del reality de cocina.

La tercera temporada de “El Gran Chef Famosos” debutará en la pantalla chica el próximo lunes 14 de agosto, a partir de las 8 p.m. a través de la señal de Latina.