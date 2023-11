Tras despertar la indignación de los internautas en redes sociales con su último video, el youtuber peruano Ioanis Patsias Morales, conocido como iOA, respondió a las críticas que recibió.

Es así que, mediante una transmisión en vivo en su canal de YouTube, el creador de contenidos explicó que no tuvo intenciones negativas al publicar su experiencia como usuario del Centro de Alimentación y Nutrición N.° 3 de La Victoria, en Lima, Perú.

“Mi intención nunca va a ser crear contenido para dañar a nadie, de hecho el origen de este canal fue con la intención de sanar yo y permitirle a las demás personas romper un poco paradigmas sociales”, dijo el presentador. “[...] Quería hacer esta mención para pedirles disculpas a las personas que se sintieron afectadas por el video”, agregó.

Como se recuerda, el youtuber publicó un video en el que narraba su experiencia consumiendo los alimentos que preparaba un centro de alimentación del Estado, iOA tituló su metraje audiovisual como “El restaurante más barato del Perú”. En ese sentido, ante las críticas brindó sus descargos por las críticas que recibió.

¿Qué respuesta tuvo iOA acerca de las críticas que recibió?

Sobre calificar al centro de alimentación popular como “restaurante barato”:

El youtuber detalló que no tenía noción de que el lugar a donde iba era un centro de alimentación del Estado, o llamado coloquialmente “comedor popular”. “Cuando llegamos al lugar, hasta la primera parte yo no tenía noción de comedor popular, me enteré después de que grabamos”, dijo iOA.

“Todo el equipo ha sido bien intencionado y las personas que salieron en el video lo recibieron con esa energía. Las personas estuvieron felices de que estuviésemos ahí”, complementó.

Sobre la autorización de uso de imagen de los comensales:

Por otro lado, Patsias explicó que hubo un trato verbal para el uso de la imagen grabada de los comensales. “Todos sabían que habían sido grabados y la autorización ha sido verbal. En mis filmaciones, si veo que hay personas que me dicen: “Yo no quiero salir” o veo que no quieren salir, nosotros con Brandon los ocultamos, eso es un código de mi canal”, indicó.

Sobre el uso mediático y lucrativo de la pobreza:

Asimismo, iOA recalcó que su video no tuvo intenciones de lucrar o experimentar la pobreza de manera frívola. Aunque no precisó que su video esté monetizando o no, el creador de contenidos dijo que su intención fue calificar la comida del lugar.

“Estamos calificando una propuesta de comida del Gobierno para los peruanos. [...] Yo estoy experimentando la propuesto gastronómica del lugar, que es valorar la comida que te sirven por el precio. Ni siquiera me he burlado ni mencionado nada de las personas”, agregó.

Sobre sus arcadas y supuesto prejuicio al calificar de supuestos ladrones a comensales:

Asimismo, Patsias Morales, añadió que la razón de sus arcadas, las que produce al comer un pedazo de hígado, se dieron justamente la carne tenía una textura que impidió que la digiera. “No es por un tema de sabor, es por un tema fisiológico”, dijo.

Por otro lado, incidió en que cuando señaló a algunos comensales de supuestos ladrones, no lo hizo por un prejuicio sino que estuvo alertado por su personal de seguridad. “Le dije grabemos en la puerta, pero él me dijo: ‘Entra porque es una zona picante”. No es por un prejuicio mío, es información del encargado de seguridad de nuestro equipo’”, comentó.

Finalmente, el creador de contenidos de disculpó una vez más por las acciones que tuvo durante el video y prometió ser cuidadoso con el mensaje que proyecte en sus videos.

“Como equipo vamos a tener un triple check en el proceso de lanzar el contenido y tener mucho cuidado con los términos. Disculpen, vamos a ser mejores”, puntualizó.