Desde su estreno a inicios de mayo de 2023, “El Gran Chef: Famosos” convive entre el éxito y la viralización de contenido generado a partir de los actores, periodistas, influencers y demás, que convoca para cada temporada. Tras el triunfo de Mariella Zanetti, Latina continúa emitiendo capítulos en los cuales pudo estar presente el internacional youtuber peruano conocido como iOA, quien acaba de confirmar que fue invitado para participar en el reality culinario. Te contamos porqué rechazó la propuesta, y qué opina acerca de la posibilidad de convertirse en uno de los 12 concursantes próximamente.

¿QUÉ DIJO IOA SOBRE LA PROPUESTA QUE RECIBIÓ POR PARTE DE LATINA PARA PARTICIPAR EN “EL GRAN CHEF: FAMOSOS” Y POR QUÉ MOTIVO LO RECHAZÓ?

El inicio de la cuarta temporada de “El Gran Chef: Famosos” que emite el canal 2 desde mayo de 2023, viene generando contenido e interacciones por el éxito del formato, la reciente eliminación de Flor Polo, y los rostros de cada participante en un listado que así como Josi Martínez, pudo integrar Ioanis Patsias Morales, pero finalmente terminaría rechazando.

Mientras el reality culinario sigue su curso, Latina estrenó un programa digital en YouTube llamado “Habla Serio” e invitó a iOA, un afamado creador de contenido en redes sociales que según reveló, fue uno de los tantos personajes y celebridades públicas que llegó a ser contactado por la producción del programa de cocina para que forme parte del mismo en alguna de las ediciones pasadas.

“Es verdad que me ofrecieron estar en el Gran Chef: Famosos”, respondió el internacional youtuber peruano ante la consulta realizada por Mónica Delta, e inmediatamente confesó que su negativa se debió a razones netamente vinculadas a tiempo y presupuesto.

La inclusión de iOA como uno de los 12 concursantes del reality culinario emitido por Latina, hubiese sido posible y viable “si el presupuesto que me ofrecieron (era) requiriendo menos tiempo mío“, enfatizó como parte de la explicación brindada para “Habla Serio”.

Asimismo, Ioanis Patsias Morales que saltó al estrellato digital luego de la recreación realizada del espectáculo musical de Rosalía, manifestó en relación a la decisión de rechazar una eventual participación en “El Gran Chef: Famosos” que “(los tiempos) no cuadraban porque yo soy mi propio jefe y tengo pagarle a mi planilla”, y además “las marcas me exigen”.

Cabe resaltar, que pese a que todavía no ha aceptado la propuesta para formar parte del exitoso programa de cocina que conduce José Peláez vía Latina, si le agrada la idea de preparar los más exóticos y tradicionales platillos nacionales e internacionales en el en el divertido set culinario.

¿QUÉ OPINA IOA SOBRE EL FORMATO DE “EL GRAN CHEF: FAMOSOS” Y LA POSIBILIDAD DE CONCURSAR COMO PARTICIPANTE EN LA PRÓXIMA TEMPORADA?

Los fans de iOA aún pueden esperanzarse con verlo participar en los retos gastronómicos de la próxima temporada de “El Gran Chef: Famosos” luego de que asegurara que el formato del programa creado por Latina es de su agrado pese al rechazo inicial.

“Siempre me ha encantado cocinar y me parecía una oportunidad increíble, me parece interesante el formato”, destacó el youtuber peruano que actualmente cuenta con más de 80 millones de suscriptores en la plataforma donde comparte contenido propio, confesando además que tanto él como “mi productor y mi mamá queríamos ser parte, solamente que no logramos hacerlo viable”.

Finalmente, y luego de dejar la puerta abierta a la posibilidad de participar oficialmente en “El Gran Chef: Famosos”, iOA dijo amar que hayan “formatos así, siento que es un programa orgánico”, manifestando también para sorpresa de Mónica Delta y Santiago Gómez, que conoce cercanamente a José Peláez.

DÍAS, HORARIOS Y CANALES PARA VER TODOS LOS CAPÍTULOS DE “EL GRAN CHEF: FAMOSOS” 4 VÍA LATINA

“El Gran Chef: Famosos” 4, programa de cocina que reúne a las familias peruanas y le saca más de una sonrisa, continuará emitiéndose en el mismo horario a través de la señal de Latina, es decir de lunes a viernes desde las 8 de la noche y sábados 8.30 por un espacio de 1 hora con 30 minutos.

Desde el lunes 9 de octubre, la teleaudiencia puede disfrutar de la cuarta temporada, y disfrutar del programa de cocina para mirar muy de cerca cada reto gastronómico ideado para Tilsa Lozano, ‘Checho’ Ibarra, Renato Rossini e hijo, Ximena Hoyos, Saskia Bernaola, Mónica Zevallos y el ‘Flaco’ Granda, entre otros.

Si no te quieres perder ningún capítulo de la cuarta temporada de “El Gran Chef: Famosos” en vivo y en directo, sintoniza el canal 2 de señal abierta en Movistar o Claro, por ejemplo, y también el portal web de Latina Play y la app para dispositivos móviles.